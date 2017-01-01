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Artvin'de kaybolan epilepsi hastası işçi aranıyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:49

ARTVİN (AA) - Artvin'de kaybolan epilepsi hastası işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Artvin-Yusufeli karayolundaki Kalburlu köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir yol yapım firmasında işçi olarak çalışan ve kendisinden haber alınamayan Kürşat Kalkan'ı (28) arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ordu Deniz Polisi, Artvin İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve komando ekipleri baraj gölünde ve ırmak çevresinde kaybolan işçiyi arıyor.

Ekipler işçinin kaldığı Kalburlu köyü şantiyesi bölgesinden itibaren yaklaşık 10 kilometrelik alanda, barajın ve ırmağın her iki yakası boyunca şüphelendikleri bölgelere dalış gerçekleştiriyor.

Jandarma ekipleri de drone ile havadan baraj gölünün çevresini tarıyor.

Kaybolan işçinin babası Ahmet Kalkan ve akrabaları şantiye bölgesinde sürdürülen çalışmaları takip ediyor.

Baba Kalkan, oğlunun kaybolmasından dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederek, "Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Barınma başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarımızı karşılayan ve arama çalışmalarına devletimizin bütün imkanlarını kısa sürede seferber ederek, bizleri yalnız bırakmayan Valimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah oğlumu sağ salim kısa sürede buluruz." ifadesini kullandı.



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