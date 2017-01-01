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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:49

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, halk oylamasına ilişkin, "Bu değişiklik geçerse parlamento vitrinden ibaret kalacaktır. Biz asla tek kişinin emriyle yönetilemeyiz." dedi.

Köse, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, anayasa değişikliği paketinin, halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtti.

Anayasa değişikliğinin demokratikleşme için olmadığını, meclisin lağvedilmesi için yapıldığını savunan Köse, "Bu sistem, hak ve özgürlüklerimizin tek kişiye teslim edilmesidir. Bizim hak ve özgürlüklerden vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. İçinde özgürlüklerin ve tüm renklerimizin olduğu yeni bir anayasa yazabilirdik. Buna izin vermediler. Ama pes etmeyeceğiz." diye konuştu.

Köse, kuvvetler ayrılığının yok edilmesinin ülkeye zarar vereceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu değişiklikle Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin hepsini üzerine almakta, kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir. Son 2 buçuk yılda neyi istediler de yapamadılar? Bu sadece bir tek kişinin refahı ve yargılanmaması için bize dayatılan bir sistemdir. Gerçek demokrasilerde güçlü kuvvetler ayrılığı vardır. Bu değişiklik geçerse parlamento vitrinden ibaret kalacaktır. Biz asla tek kişinin emriyle yönetilemeyiz."

Ülkede yaşanan OHAL nedeniyle 'hayır' diyenlerle 'evet' diyenlerin eşit şartlarda yarışamadığını ileri süren Köse, şöyle devam etti:

"İnsan hakları, basın özgürlüğü bu sistemde kalmayacaktır. Bu sistemde, ekonomi tek elden yönetilecek ve yolsuzlukların üstü kapatılacaktır. Böyle bir sistem bu ülkeyi kaosa götürür. Bu sistem, kutuplaşmaları derinleştirecektir. OHAL koşulları, anayasa değişikliği için uygun değildir. 'Hayır' görüşünü savunanlar, 'evet' görüşünü savunanlarla eşit şartlarda yarışmıyor. Buna rağmen bu kampanyayı biz kazanacağız. Bu sistemle Cumhuriyet'in kurucu ilkelerine saldırı yapılmaktadır. Bu bir rejim değişikliğidir."

Toplantıya, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Hafize Özmen ile çok sayıda partili katıldı.


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