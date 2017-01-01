Halk oylamasına doğru

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜMÜŞHANE (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, "Evetçileri denize dökmeyi kafasına koyan, 'eğer hayır çıkarsa İzmir'de düşmanı denize dökmüş kadar sevineceğiz' diyen zihniyeti de 16 Nisan'dan sonra siyaset müzesine koyacağız." dedi.

Pektaş, Zafer Meydanı'nda Gümüşhane Belediyesince hibe ile alınan araçların tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin son yıllarda modern bir şehir olma yolunda çok önemli adımlar attığını, kentte tarım, madencilik ve turizme yönelik önemli projelerin yürütüldüğünü söyledi.

Kentte yürütülen ulaşım projelerinin tamamlanmasının ardından Gümüşhane'nin ulaşım noktasında kilit konuma sahip olacağını belirten Pektaş, bu gelişmelerin kent yönetimindeki bütünlük ve ortak çalışma kabiliyetiyle mümkün olabildiğini vurguladı.

Pektaş, Gümüşhane'deki devlet yatırımlarına değinerek, nüfus başına değerlendirme yapıldığında Gümüşhane'nin yatırım alan iller arasında birinci sırada yer aldığını bildirdi.

-"16 Nisan'da Türkiye'den güçlü bir 'evet' çıkacak"



Bütün bu hizmetlerin güçlü yönetim ve iktidarlarla mümkün olabileceğine işaret eden Pektaş, "16 Nisan'da sizlerin de güçlü desteğiyle biz bu güçlü iktidarı ve güçlü istikrarı kalıcı hale getirmek istiyoruz. Evetçileri denize dökmeyi kafasına koyan 'eğer hayır çıkarsa İzmir'de düşmanı denize dökmüş kadar sevineceğiz' diyen zihniyeti de 16 Nisan'dan sonra siyaset müzesine koyacağız. Bizim milletimiz bu güne kadar yanlış yapan hiç bir siyasetçiyi affetmemiştir. Bundan sonra da affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Pektaş, Gümüşhane'nin rekor oyla güçlü bir Türkiye'ye destek vereceğine olan inancını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece 80 milyon değil yüz milyonlarca mazlum, bir buçuk milyarlık İslam alemi bizi bekliyor. Dünyanın bütün başkentleri de 16 Nisan'da yapılacak referandumun sonucunu bekliyor. Bazı başkentler mateme, yasa boğulacak ama bazı başkentler ise mutluluğa koşacak. Biz o kardeşlerimize mahcup olmamak için, İslam alemine mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız. 16 Nisan'da Türkiye'den güçlü bir 'evet' çıkacak."

Pektaş'ın konuşmasının ardından alınan araçlar için kurban kesilerek dua edildi.

Törene, Pektaş'ın yanı sıra Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ile diğer ilgililer katıldı.