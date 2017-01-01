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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

10 Nisan 2017 Pazartesi, 20:06
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında, Anayasa değişikliği referandumunda "hayır" çıkması için çalışanlar olduğunu belirterek, "Türkiye'yi hedefine ulaştırmak için her şeyi yapacağız. İster çatlayın, ister hazmedin. Yapıyoruz, sen de yap. İşte bu seçimlerde inşallah onlara ders vereceğiz ve bunlara hadlerini bildireceğiz. 16 Nisan'da halk kendisine akıl vermeye çalışanlara haddini bildirecek." dedi.

Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıda vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, partilerini tek başına iktidara getiren millete mahcup olmamak ve kayıplarını geri kazandırabilmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Önlerine engeller konulduğunu ama sabrettiklerini belirten Çavuşoğlu, "2007'ye kadar Sezer gibi bir Cumhurbaşkanı'na bile sabrettik. Bizim için önemli olan Türkiye'nin geleceği ve milletimizin bekasıydı. İçeride ve dışarıda her türlü engel karşımıza çıktı, milletimize güvenip çalışarak engelleri aşıp geldik." diye konuştu.

En son darbe girişiminden sonra her zamankinden daha güçlü olmak gerektiğini gördüklerini ifade eden Çavuşoğlu, içerdeki ve dışardaki düşmanları sevindirmemek için güçlü olmanın önemine dikkati çekti. "Seçimler zamanında olmalı, herkes işine bakmalı." diyen Çavuşoğlu, seçimlerin zamanında yapılabilmesi için koalisyonların kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Koalisyonlarda partilerin hep kavga ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Milletvekili transferleri oldu. Halkın meclise, siyasete ve partilere güveni kalmadı. Demokrasilerde millet seçtiği kurumlara güvenecek çünkü ona yetki veriyor. Koalisyonlar kuruluyor, sonra yıkılıyor, doğru seçime. Yüzde 21-22 alan bir partinin genel başkanı başbakan oluyordu. Yeni sistemle cumhurbaşkanının en az yüzde 50 artı birle seçilmesi lazım. Seçildiği gün hükümetin kurulduğundan emin olacağız. Enerjimizi kavgayla tüketmeyeceğiz. Herkes geleceğine güvenle bakacak."

- "Vatandaş bunlara Osmanlı tokadını indirecek"

Milletin önüne önemli bir fırsat çıktığını ve bunu iyi değerlendireceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bir de 'hayır' diyenlere bakın. İçeride ve dışarıda ne kadar hain varsa 'hayır' için çalışıyor. Her 'hayır' diyene hain demiyorum ama ne kadar terörist ve terör örgütü varsa istisnasız 'hayır' için çalışıyor. Bir de bunlara destek veren Avrupalılar var. Orada yaşayan Türklere akıl vermeye çalışıyorlar. 'Atatürk olsa hayır derdi' diyorlar. Avrupa'dakiler de sermayeyi bitirmiş, Atatürk'ü kullanarak geçinmeye çalışıyor." diye konuştu.

"Dışarıda 'hayır' için çalışanlar AK Partililer ve MHP'lilerden daha mı çok Türkiye'yi seviyor. Yoksa kıskandıkları için mi?" diye soran Çavuşoğlu, "Hazmedemiyorlar. Çanakkale Köprüsü'nü hazmedemiyorlar, Çanakkale'yi bir türlü unutamadılar." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye'yi hedefine ulaştırmak için her şeyi yapacağız. İster çatlayın, ister hazmedin. Yapıyoruz, sen de yap. İşte bu seçimlerde inşallah onlara ders vereceğiz ve bunlara hadlerini bildireceğiz. 16 Nisan'da halk kendisine akıl vermeye çalışanlara haddini bildirecek. Vatandaş bunlara Osmanlı tokadını indirecek ve hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

- "Turizmdeki düşüşü telafi edeceğiz"

Daha sonra Belek Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, turizmin artması için çalıştıklarını söyledi.

Turizmde geçen yıl bir düşüş olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Turizmdeki düşüşü inşallah bu sene telafi ederek yolumuza devam edeceğiz. Geçen sene kolay bir yıl değildi. Rusya ile bir kriz oldu, çok sayıda terör saldırısı oldu. Onun üzerine bir de hain darbe girişimini yaşadık. Allah'a şükür bunların hepsini aştık. Rusya ile durumu düzelttik, terörle mücadele ediyoruz. Millet olarak darbeyi reddettiğimizi tüm dünyaya gösterdik." diye konuştu.

Türkiye'ye daha fazla turistin gelmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, bunun için Ukrayna ile pasaportsuz seyahatin önünü açtıklarını anımsattı.

Söz konusu anlaşmayı bu sezona yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Rusya ile de daha önce uçak düşürme hadisesinden önce başlattığımız müzakere sürecini inşallah devam ettireceğiz. Rus vatandaşları da gelebilecek. Bu da yetmez. Bu bölgenin tanıtımı için çok daha farklı şeyler yapmamız lazım. 4 senedir Belek'te golf turnuvası düzenliyoruz. Dünyanın en prestijli turnuvalarından birisini gerçekleştirdik. Sadece televizyonlardaki reklam karşılığı yaklaşık 100 milyon dolar. Şimdi bu sene tenis turnuvası da yapacağız. Bunu da dünyaca ünlü önemli bir turnuva haline getireceğiz. Spor turizminin en iyisinden faydalanmamız lazım."

Bakan Çavuşoğlu, Serik ilçesinin Akçaalan Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılan güreş salonunun açılışını gerçekleştirdi.

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