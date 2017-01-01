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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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HDP Grup Başkanvekili Demirel hakkındaki dava

10 Nisan 2017 Pazartesi, 20:26

MARDİN (AA) - Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Demirel, tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Savunmasını yapan Demirel, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraatını talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme, verdiği kısa aranın ardından sanığın, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezanın ise sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, suçun işleniş şekli dikkate alınarak adli para cezasına çevrilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanık Demirel'in, hakkında isnat edilen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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