Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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ANTALYA (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2. Grup'taki son maçında Danimarka'ya 5-0 yenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Maria Dolores Martinez Madrona yönetti.



Teknik direktör Suat Okyar yönetimindeki Türk Milli Takımı, müsabakaya Bedriye Cam, Sema Polat, Şevval Alpavut, Bilge Su Koyun, Kader Hançar, Damla Bozyel, Selin Ertan, Birgül Sadıkoğlu, İrem Yıldırım, Derya Arhan ve Zeynep Koçer 11'i ile çıktı.



Karşılaşmada Danimarka'nın gollerini 9. ve 72. dakikalarda Andersen, 44. ve 56. dakikalarda Hovmark ile 54. dakikada Thomsen attı.

Bu sonuçla grupta 1 puanla 3. sırada kalan milli takım, Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi. Ay-yıldızlılar gruptaki diğer maçlarında, İngiltere'ye 3-0 yenilmiş, Çekya ile de 2-2 berabere kalmıştı.

Öte yandan, Çekya'yı 7-0 mağlup eden İngiltere, grubu 9 puanla lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Toplam 24 takımın dörderli 6 gruba ayrıldığı elit turda, gruplarını lider tamamlayan ekipler ile tüm gruplar arasından en iyi ikinci, 8-20 Ağustos'ta Kuzey İrlanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Kuzey İrlanda, finallere doğrudan katılacak.