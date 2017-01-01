10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik dava

10 Nisan 2017 Pazartesi, 21:10

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İslahiye ilçesindeki 106. Alay Komutanlığında görevli, çoğu meslekten ihraç edilen 35 askerin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, haklarında çeşitli suçlardan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istenen 15'i tutuklu 35 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Sabah başlayan duruşmaya, öğle arasının ardından diğer tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

Tanık Nurdağı ilçe Jandarma Komutanı Vahit Sağdıç, 15 Temmuz akşamı yol uygulamasının ardından istirahata çekildiğini, bu sırada Nurdağı kaymakamının kendisini aradığını, darbe girişimi olduğunu, herhangi bir talimat gelip gelmediğini sorduğunu, herhangi bir talimat almadığını söylediğini belirtti.

Daha sonra dönemin Gaziantep İl Jandarma Komutan Yardımcısı, mevcut İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever'in aradığını ifade eden Sağdıç, "Ersever, 'durum nedir' diye sordu. Ben de bir olumsuzluk olmadığını söyledim. Kendisi de 'Biz kesinlikle bu kalkışmanın içinde değiliz, devletimizin milletimizin emrindeyiz. Sen personeline sahip çık, bölüğe geçerek emniyet tedbirlerini artır' şeklinde konuştu. Ben de bunun üzerine birlikteki personele haber vererek birlikte birliğimize geçtik. Ömer albay ilk aramasından kısa bir süre sonra tekrar arayarak bana İslahiye Topçu Alayı'na dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Bir sonrakinde de topçu alayından herhangi bir talimat gelirse hiçbir şey yapmamamı ve kendisini bilgilendirmemi söyledi." diye konuştu.

- "Topçu alaya dikkat edin"

İlerleyen saatlerde İslahiye 106. Topçu Alay Komutanlığında yarbay olan tutuklu sanık Özgür Öztürk'ün kendisini aradığını kaydeden Sağdıç, "Bana, Topçu Alay Komutanı Garnizon Komutanı olarak İslahiye İlçe Jandarma ve Nurdağı İlçe Jandarma komutanlarını toplantıya çağırdığını, toplantıya gelip gelmeyeceğimi bildirmemi isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben de durumu komutan yardımcısına ilettim. O da önceki söylediklerini tekrarlayarak, 'topçu alaya dikkat edin' diye uyarıda bulundu." dedi.

- Aranmadım diyen komutan açığa alındı

Soru üzerine Sağdıç, 15 Temmuz gecesi İslahiye'de hareketlilik olduğuna yönelik duyumlar aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na vekalet eden Hüseyin Nuri binbaşıyı arayarak 'komutanım herhangi bir hareketlilik var mı, durum nedir, sizi topçu alayından arayıp toplantıya çağıran oldu mu" diye sordum. Kendisi de herhangi bir arayanın olmadığını, bir hareketliliğin de olmadığını söyledi. Zaten o komutan 2-3 gün sonra açığa alınmıştı."

Duruşmaya, diğer tanıkların dinlenmesinin ardından ara verildi.

İLGİLİ HABERLER
&quot;8 maçta 5 galibiyete ihtiyacımız var&quot;
YEREL

"8 MAÇTA 5 GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR"
Yavuzeli Anaokulu ilçe emniyetini ziyaret etti
YEREL

YAVUZELİ ANAOKULU İLÇE EMNİYETİNİ ZİYARET ETTİ
Tahmazoğlu polis memurunun nikahını kıydı
YEREL

TAHMAZOĞLU POLİS MEMURUNUN NİKAHINI KIYDI
İş adamları HKÜ öğrencilerinin kariyer planlarına destek oluyor
YEREL

İŞ ADAMLARI HKÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLARINA DESTEK OLUYOR
Erdoğan ve Tahmazoğlu Delbes Mahallesini ziyaret etti
YEREL

ERDOĞAN VE TAHMAZOĞLU DELBES MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ
İlçe Emniyet Amirliği'nden Kaymakam Ersöz'e 10 Nisan Ziyareti
YEREL

İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ'NDEN KAYMAKAM ERSÖZ'E 10 NİSAN ZİYARETİ
Araban İlçesinde Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL

ARABAN İLÇESİNDE POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI
Aktopraklılar 16 Nisanda &quot;evet&quot; diyecek
YEREL

AKTOPRAKLILAR 16 NİSANDA "EVET" DİYECEK
Gaziantep 5 milyon çiçek ile süslendi
YEREL

GAZİANTEP 5 MİLYON ÇİÇEK İLE SÜSLENDİ
Milletvekili Tayyar Gaziantep'in son anketini açıkladı
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAYYAR GAZİANTEP'İN SON ANKETİNİ AÇIKLADI
Erdoğan Polis Teşkilatı'nın 172 yılını kutladı
YEREL

ERDOĞAN POLİS TEŞKİLATI'NIN 172 YILINI KUTLADI
Belediye Başkanı Fadıloğlu spor camiası ile buluştu
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI FADILOĞLU SPOR CAMİASI İLE BULUŞTU
FETÖ'nün darbe girişimine yönelik dava
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE YÖNELİK DAVA
Polis Teşkilatının 172. Yıl dönümü coşkulu kutlandı
YEREL

POLİS TEŞKİLATININ 172. YIL DÖNÜMÜ COŞKULU KUTLANDI
GAÜN'de Bahar Şenliği turnuvaları başladı
YEREL

GAÜN'DE BAHAR ŞENLİĞİ TURNUVALARI BAŞLADI
Milletvekili Erdoğan radyo programının konuğu oldu
YEREL

MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN RADYO PROGRAMININ KONUĞU OLDU
Tiryakioğlu, emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL

TİRYAKİOĞLU, EMNİYET TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI
GAÜN'de Anadolu Ateşi büyüledi
YEREL

GAÜN'DE ANADOLU ATEŞİ BÜYÜLEDİ
Neccar'dan 10 Nisan kutlaması
YEREL

NECCAR'DAN 10 NİSAN KUTLAMASI
Hedefleri yakalayan kardiyoloji ekibine tebrik
YEREL

HEDEFLERİ YAKALAYAN KARDİYOLOJİ EKİBİNE TEBRİK
GAÜN' de &quot;Travma ve Koagülasyon&quot; konulu toplantı yapıldı
YEREL

GAÜN' DE "TRAVMA VE KOAGÜLASYON" KONULU TOPLANTI YAPILDI
MHP'li Taşdoğan'dan 10 Nisan Kutlaması
YEREL

MHP'Lİ TAŞDOĞAN'DAN 10 NİSAN KUTLAMASI
Mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimi süresinin uzatılması
YEREL

MOBİLYA VE BEYAZ EŞYADAKİ KDV İNDİRİMİ SÜRESİNİN UZATILMASI
Yöresel bebek çalıştayına binlerce ziyaretçi
YEREL

YÖRESEL BEBEK ÇALIŞTAYINA BİNLERCE ZİYARETÇİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!