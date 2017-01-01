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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 21:18
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Verdiğiniz oylar Ankara'da çarptırılmasın, kimi hükümetin başında görmek istiyorsanız, bunu siz belirleyin diyoruz. Hükümeti sandıkta millet kurarsa bir daha milli irade Ankara'da çarpıtılmaz diyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, referandum çalışmaları kapsamında İmranlı ilçe merkezinde vatandaşlara hitap etti.

Halk oylamasına gidilmesinin gerekçelerini anlatan Yılmaz, yeni sistemin demokrasi ve milli iradeye daha uygun olduğunu söyledi. Yılmaz, 16 Nisan'da "evet" çıktığında Türkiye'nin istikrara kavuşacağını aktardı.

Daha sonra Yıldızeli ilçesine geçen Yılmaz, Yıldızeli Muhtarlar Derneğinin açılışına katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, başkanlık sisteminin Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş, Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in hayali olduğunu belirterek, taşın altına elini koyup bu ülkeyi daha ileriye götürmek isteyen devlet adamlarının daha iyi bir yönetim olarak başkanlık sistemini önerdiklerini söyledi.

Ancak güçlerinin yetmediğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bizim dahi bu milletten yüzde 49,5 oy almamıza rağmen gücümüz yetmedi, yanımıza Milliyetçi Hareket Partisi'ni aldık. Milliyetçi Hareket Partisi ile mutabakata vardık. Ancak iki partinin oylarını üst üste koyduğumuzda buna rağmen de meclisten zar zor 339 milletvekilinin 'evet' oyuyla bir anayasa değişikliğini önünüze getirdik. Kazara 10 milletvekili daha 'evet' demeseydi, 329'da kalsaydı, bunu milletin önüne dahi getiremeyecektik. Dolayısıyla niye şimdi oldu? Daha önce yapılamadığı için oldu. Yoksa yeni bir şey değil. Çok eskiden beri söylendi."

Bakan Yılmaz, egemenliğin yasama, yürütme, yargı olarak üç unsuru bulunduğunu ve her üçünü de milletin belirlemesini istediklerini aktararak, "Millet şu anda sadece Meclisi, yani yasamayı belirliyor. Diyoruz ki bundan sonra yürütmeyi de hükümeti de sen belirle, yargıyı da sen belirle. Çünkü bunların asli sahibi sensin. Mahkeme, Türk milleti adına karar verir. Millet adına, senin adına senden vekalet alanlar tarafından yürütme görevi yerine getirilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sabah oy verileceğini ve akşam hükümeti kimin kurduğunun bilineceğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sizden oy alıp da Ankara'da farklı hükümetler kurulduğunu gördünüz değil mi? Milli iradenin çarptırıldığını gördünüz. Otel odalarında da kuruldu. Ya da herhangi bir partinin başkanı olmaksızın başbakanlık görevi verilenler oldu. Yani her partinin başkanından başbakan olması beklenir ama parti başkanı değilse ve ona hükümet kurma görevi verilmişse burada milli irade çarpıtılıyor demektir. Yani Başbakan Erbakan anlaşılır, 'Devletin başına Devlet gelecek' bir partinin başkanı anlaşılır. Başbakan Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Kılıçdaroğlu anlaşılır. Ama Başbakan Yalım Erez nereden anlaşılır. Bir partinin başkanı değil ki. Niye? Bu milli iradeyi çarpıtmak için. 'Verdiğiniz oylar Ankara'da çarptırılmasın, kimi hükümetin başında görmek istiyorsanız, bunu siz belirleyin' diyoruz. 'Hükümeti sandıkta millet kurarsa bir daha milli irade Ankara'da çarpıtılmaz' diyoruz. Bu yeni gelen sistem kesinlikle demokrasiye ve milli iradeye daha uygundur."

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek derneği gezdi.

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