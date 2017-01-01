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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Bursa'daki terör örgütü operasyonu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 21:18

BURSA (AA) - Bursa'da terör örgütleri PKK ve MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklanırken, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 20 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan'da terör örgütleri PKK ve MLKP'ye yönelik kentteki bazı adreslere helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 30 kişiyi gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve bazı materyaller ele geçirilmişti.

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