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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da FETÖ/PDY operasyonu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 21:35
BATMAN (AA) - Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı'nın da olduğu 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Batman Üniversitesi yapılanmasının tespiti ve deşifresine yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı'nın da bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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