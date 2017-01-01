Batman'da FETÖ/PDY operasyonu

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BATMAN (AA) - Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı'nın da olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Batman Üniversitesi yapılanmasının tespiti ve deşifresine yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Batman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı'nın da bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.