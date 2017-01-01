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"Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor değilim"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 21:45
"Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor değilim"


ANTALYA (AA) - Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, bir grup sarı-kırmızılı taraftarın kendisine yönelik küfürlü tepkisiyle ilgili, "Bazen bunlar yüzünden sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı da düşünmüyor değilim, çünkü yoruluyorum." dedi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan Ataman, yaptığı konuşmada, sporda konsantrasyonun önemine dikkati çekti.

Galatasaray Odeabank'ta görev yaptığı dönemde A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştırdığını belirten Ataman, geçen yıl sarı-kırmızılı takım ile ULEB Avrupa Kupası'nı kazandıklarını ifade etti.

Ataman, geçen sezonun sonunda A Milli Takım ile olimpiyat elemelerinde mücadele ettiklerini anımsatarak şunları söyledi:

"Zor bir turnuvaydı. Bir ay boyunca o sorumluluk altında milli takıma konsantre oldum. O zaman tam transfer dönemiydi. O dönemde konsantrasyonum kaydığı için bu sezon başı transferde hata yaptık. Oyuncu seçiminde, özellikle oyun kurucu seçiminde hata yaptım. Milli takım kampındayken transfer edeceğim oyuncularla ilgili çalışma yapmak bana yakışmayacağı için o dönemdeki çalışmaları yardımcılarıma yaptırdım. Ben yeteri kadar konsantre olamadım ve oyun kurucu transferinde istediğimi elde edemediğim için geçtiğimiz sezon Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray, bu sene Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalamadı. Öz eleştiri yaptığım zaman o dönem ki konsantrasyon kaybımı görüyorum."

A Milli Takım'da üç yıl boyunca gururla görev yaptığını aktaran Ergin Ataman, "Görevimi çok da severek yaptım ancak eylül ayında o dönem ki federasyonun aldığı karar vardı. Milli takım hocalarının kulüp takımı çalıştırmaması yönünde karar almışlardı ve bana Galatasaray'ı bırakıp milli takımın başına geçmemi teklif ettiler. Avrupa Kupası şampiyonu olmuş ve sözleşmesi bir yıl daha devam eden hoca olarak Galatasaray'ı bırakma durumum olamayacağı için o şerefli görevden ayrılmak durumunda kaldım. Sonra federasyon değişti, sistem değişti, yeni bir hoca geldi. Bu çok spekülatif bir konu, o nedenle girmek istemiyorum. O konuyla ilgili basın toplantısı yapacaktım, iptal ettim." ifadelerini kullandı.


- "İnsafsızca söylemler sizi yaralıyor"


Ergin Ataman, etkinlikte oğlu Sarp Ataman'ın, "Kendi taraftarın sana bağırınca ne hissediyorsun?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Protesto her zaman edebilirsin ama gelip de kendi hocana küfür, hakaret ediyorsan bu sportif değerlere sığmaz. Bazılarının çıkarmış olduğu o insafsızca söylemler sizi yaralıyor. Şimdi oğlum 'Ne hissediyorsun.' dedi. Bazen bunlar yüzünden sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı da düşünmüyor değilim, çünkü yoruluyorum. Eve gittiğim zaman yorgun olduğumu hissediyorum. Ondan sonra gerçek taraftarların sevgi dolu mesajları gelince kendimi toparlıyorum ama tabii ki 'Neden' diyorum. Yoruluyorum, gitmeyi düşünüyorum ama ondan sonra 'Senin duruşun bu, sen Ergin Ataman'sın, dik durursun, aksine bunlara karşı daha da dik olursun. Ben buradan hiç gitmeyeceğim.' diyorum. Bu çelişkiyi yaşıyorum ama sonuçta spor yapıyoruz. Hiçbirimiz burada kalıcı değiliz. Oyuncular da hocalar da taraftarlar da fani, dünyada bugün varız, yarın yokuz. Galatasaray Kulübü ise yıllardır var ve var olacak."


- "Benim önceliğim Galatasaray"


Ergin Ataman, tüm konsantrasyonunun Galatasaray Odeabank'ın başarısına yönelik olduğunu vurgulayarak, "Benim önceliğim Galatasaray. Tabii ki sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Galatasaray'ın benimle devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Galatasaray'ın bundan sonra basketbolda hedeflerinin ne olacağını bilmiyorum. O nedenle menajerime yurt dışındaki bazı kulüplerden bir takım talepler geliyor olabilir ama şu anda ne Barcelona ne sözü edilen Milano ne de başka kulüple görüştüm." şeklinde konuştu.

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