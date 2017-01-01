Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu sistem artık yürümüyor, Türkiye'nin önünü tıkıyor. Kavgalardan başımızı kaldırıp hizmet etmek istiyoruz. dedi.

Kayseri''nin Kocasinan ilçesinde Ziya Gökalp Mahallesi Semt Konağı'nda muhtarlarla bir araya gelen Bakan Özhaseki, 16 Nisan'da oylanacak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin son dönemlerde kazandığı istikrarı sürekli hale getireceğini söyledi.

Türkiye'nin enerjisini büyük projelere harcaması gerektiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, "İstikrar sıcak para, yurt dışından bize para gelmesi, büyük yatırımların yapılması demek. Eğer hükümet güçlü olursa dışarıya güven verirse yatırım gelir. 1950-2002 arası 39 hükümet kurulmuş. Bunlar 10 aylık, 7-8 aylık hükümetler. Bu kadarlık hükümet ne yapabilir? Yamula Barajı'nın, raylı sistemin bile 30 yıllık hikayesi var." diye konuştu.

Parlamenter sistemlerde iki başlılık sorunu olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Bu sistem artık yürümüyor, Türkiye'nin önünü tıkıyor. Kavgalardan başımızı kaldırıp hizmet etmek istiyoruz. O yüzden yeni sisteme geçmemiz lazım. Bunların örneklerini daha önceki yıllarda gördük. Cumhurbaşkanı ile başbakanın mahkemelik olduğu günleri gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'deki vesayetçi yapıyı bir daha çıkmamak üzere toprağın altına gömeceğini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Vesayet rejiminin artık bitmesi lazım. Ankara'daki o bildiğimiz anayasal kurumların, özellikle elinde silahı olanların yer altına uzanmış çeteleri var, bunlar katiller sürüsü, bunlar sapkın, ideolojisi sapkın, onlar sizin, bizim seçtiklerimizi beğenmezler, ayar vermeye çalışırlar. Eğer ayar veremezlerse ihtilal yapmaya çalışırlar. Bir sürü insan öldürürler, cinayetler, faili meçhuller. Çünkü vicdanı yok bunların, sonra pat diye ihtilal yaparlar. Sizin seçtiklerinizi dar ağacında sallandırırlar. Bu bir kere mi oldu, defalarca oldu. Yetmedi mi? Darbeler Türkiye'ye iyilik getirdiyse 5 senede bir darbe yapsınlar, hepimiz razı olalım."

Bakan Özhaseki, daha sonra kentteki bir restoranda Otobüsçüler Esnafı Odası üyeleriyle bir araya gelerek, 16 Nisan'da "evet" oyu kullanmanın önemini anlattı.



