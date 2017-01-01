Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Biz istiyoruz ki artık bu sistemin yerine gerçekten milletin dediği, sizin dediğiniz hızlanan dünyayla rekabet edebilen bir sistem gelsin. O da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsun." dedi.

Malatya'daki kent merkezindeki esnafla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, iş yerlerini tek tek dolaşarak kendisine iletilen beklenti ve talepleri dinledi.

Bakan Tüfenkci, daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Malatya İl Başkan Yardımcısı Kenan Sağdıç'ın iş yeri açılışına katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Uğur Işılak konseri öncesi konuşan Tüfenkci, Türkiye'nin önünde çok önemli bir yol ayrımı olduğunu belirtti.

"Millet mi yoksa vesayet odakları mı hakim olacak", bunun oylamasın yapılacağını vurgulayan Tüfenkci, "Terörün kökü kazılsın mı? Terör belası bu ülkeden gitsin mi? Bunun oylamasını yapacağız. Bu sistem artık miadını doldurdu mu yoksa bu sistem aynen devam mı etsin, bunun oylamasını yapacağız. Birileri bu sistemden yararlanabilirler, arızalarından, boşluklarından faydalanarak nemalanabilirler. Biz istiyoruz ki artık bu sistemin yerine gerçekten milletin dediği, sizin dediğiniz hızlanan dünyayla rekabet edebilen bir sistem gelsin. O da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise sandıkları 'evet' ile doldurmaya çok az kaldığını, Malatya'dan en az yüzde 75 evet beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Işılak'ın konserini Bakan Tüfenkci ile Çalık, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve çok sayıda vatandaş dinledi.