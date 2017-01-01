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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Eruh'ta dereye düşen iki kardeş boğuldu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 22:38

SİİRT (AA) - Siirt'n Eruh ilçesinde oyun oynadıkları sırada dereye düşen iki kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keklidere Köyü'nde evlerinin önünden geçen dere kenarında oyun oynayan Berçim (4) ve Hogir Yıldız (3) dereye düştü.

Olayı duyan aile fertleri, çocuklarını derede aramaya başladı. Aile, çocuklarının son olarak görüldükleri yerin yaklaşık 300 metre aşağısında cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Abla ve kardeşin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Eruh Devlet Hastanesi Morguna getirildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otopsilerinin ardından cenazelerin köydeki aile mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

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