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"Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Konferansı"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 22:48
"Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Konferansı"

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı, anayasa değişikliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) daha da güçleneceğini ve denetim yetkisinin daha fazla aktifleşeceğini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Gençlik Araştırmaları Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Konferansı"nda konuşan Samancı, mevcut hükümet sisteminin sıkıntılarla dolu geçmişi olduğunu söyledi.

1980 darbesi ve sonrasındaki hükümet krizlerinden örnekler veren Samancı, Türkiye'de 143 bin kişiye bir milletvekili düştüğünü, milletvekili sayısının artmasının vatandaşlar için de milletvekilleri için de faydalı olacağını anlattı.

Samancı, anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 18'e düşeceğine dikkati çekerek, "18 yaş, verilmiş bir haktır. Siyasi partiler bunu değerlendirir. Tercihlerini yaparlar. Askerlikten muaf olma durumunu 'hayır'cılar istismar ediyor. Emekliliklerini istismar ediyorlar. Askerlik de yapacaklar, yaşları dolmadan emekli de olamayacaklar." diye konuştu.

- "Bu defa sert kayaya çarptılar"

Mevcut yönetim sisteminin krizler ürettiğini vurgulayan Samancı, "İş dünyasından iktidara ahkam kesmeler, manşetler, e-muhtıralar, sert açıklamalar... Eğer burada başarılı olunamıyorsa, iktidarı götüremiyorlarsa, 15 Temmuz'da olduğu gibi tankları yürütüyorlar. Bu defa sert kayaya çarptılar. 28 Şubat'ta bunu yaptılar. Sincan'da tankları yürüttüler. Aldıkları kararlarla hükümeti istifa ettirmişlerdi ama bu sefer iktidar partisi buna fırsat vermedi." ifadelerini kullandı.

Koalisyon ve her türlü itibarsızlaştırmaya yeni anayasa ile nokta koyduklarını anlatan Samancı, "Eğer millet istemiyorsa sandıkta götürsün. Beğenmiyorsa zaten sandıkta oy vermeyecek. Hiç kimsenin milletin iradesini bu kadar örselemeye hakkı yok. Bu anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi daha da güçleniyor. Meclis'in denetim yetkisi daha fazla aktifleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "15 Temmuz bu devletin, topraklarımızın işgaliydi"

Samancı, kavga döneminin yeni a ile biteceğini söyledi.

"Bizim kavga ile, şununla, bununla geçirecek vaktimiz yok artık." diyen Samancı, şunları kaydetti:

"Etrafımıza bir bakıyoruz, ateş çemberi. Dünyaya bir bakın, zaman ne zamanı? Bilim ve teknoloji zamanı. Biz savunma sanayimizi üretmek zorundayız. Milli yazılımlarımızı yapmak zorundayız. Üniversitelerimiz kavganın, çekişmenin içinden çıkıp bilimin ürettiği bir merkez haline gelmek zorunda. Başka bir alternatifimiz yok. 15 Temmuz aslında herhangi bir darbe girişiminden ziyade bu devletin, topraklarımızın işgaliydi. Darbe girişimi sırasında bizim sınırlarımızda olan ve ülkemizi savunmak üzere oraya gönderilen tanklar geri çekiliyor.

Sınırda PKK, DAEŞ bekletiliyor. Eğer başarılı olsalardı yerle bir olmuştuk."

Samancı, bir insanın görüşü, düşüncesi, inancı ne olursa olsun, bunları bir kenara bırakıp, memleketin önünün açılması için "Evet" demesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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