Giresunspor 50. yılını kutladı

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladı.

Giresunsporlu yöneticiler, futbolcular, taraftarlar, kentteki bürokratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan grup, kutlama etkinliği kapsamında Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, burada yaptığı konuşmada, zor şartlarda devraldıkları kulübü beş sene sonra getirdikleri noktanın takdir edilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Görev süreleri boyunca Giresunspor'un başını öne eğdirmediklerini belirten Bozbağ, "Kimseye hayal satmadan, Giresunspor'un değerlerini öne çıkararak kulübü buraya getirirdik. Bugün 18 takım içinde borcu olmayan üç takımdan biriyiz, bunu hep birlikte başardık." dedi.

Bozbağ, Giresunspor'da görev yapmış ve hayatını kaybetmiş tüm başkanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Görev aldığım beş yıldan anlıyorum ki onların yaşadıkları zorluklar kolay şeyler değil. Bu kulübün başkanı olmaktan, bu şehrin evladı olmaktan her zaman gurur duyacağım. Nice 50 yıllara." diye konuştu.

Giresun Valisi Hasan Karahan ise Giresunspor'a ve taraftarına 50. yılında şampiyonluk ve Süper Lig yakışacağını söyledi.



AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de Giresunspor'un 50. yılını kutlayarak, şehrin ortak paydası olan kulübün aldığı başarılı sonuçlardan herkesin gurur duyduğunu vurguladı.

Giresunspor'un 48 yılına şahitlik ettiğini dile getiren AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de "Polisten ilk sopayı Giresunspor uğruna yedim, Giresunspor aşkımızın 48 yılına şahidim. 'Futbol sadece futbol değildir.' sözü Giresun için de öyle, sezon sonunda bu takımı Süper Lig'de görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da Giresunspor'u, Süper Lig'de görmek istediklerini kaydetti.