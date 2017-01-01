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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

10 Nisan 2017 Pazartesi, 22:54
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Özellikle istikrar için 18 maddelik bir anayasa değişikliği milletimizin önüne sunuldu. Biliyorsunuz bütün partiler darbe anayasasının değişmesini istiyorlardı. Seçim beyannamesinde hepsi bunu belirtti. Ama maalesef her nedense bazı partiler 'hadi gelin birlikte bunu katılımcı bir anlayışla bu anayasayı değiştirelim, darbe anayasasını değiştirelim' dediğimiz zaman maalesef bunlar 60'a kadar maddede anlaşılmasına rağmen caydılar." dedi.

Eroğlu, bir termal otelde Giyimciler ile Sebzeciler ve Bakkallar Odası üyeleriyle yemekte bir araya geldi.

Yemekte konuşan Eroğlu, 16 Nisan'da çok önemli halk oylaması olacağını söyledi.

Tarihteki en önemli halk oylamalarından, referandumlardan birisinin bu olduğunu kaydeden Eroğlu, "Neden? Çünkü şimdiye kadar çok büyük sıkıntılar atlattık. Yani mevcut sistem varya kriz doğuruyor. Kriz. Hükümet krizi, ekonomik kriz, ne varsa var." dedi.

Bu krizlerin faturasını da esnafın, vatandaşın, çiftçinin ve bütün milletin çektiğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Artık bu şekilde hiçbir şekilde fatura çekmeye herhangi bir şekilde niyetimiz yok. Dolayısıyla bunun için özellikle istikrar için 18 maddelik bir anayasa değişikliği milletimizin önüne sunuldu. Biliyorsunuz bütün partiler darbe anayasasının değişmesini istiyorlardı. Seçim beyannamesinde hepsi bunu belirtti. Ama maalesef her nedense bazı partiler, 'hadi gelin birlikte bunu katılımcı bir anlayışla bu anayasayı değiştirelim, darbe anayasasını değiştirelim' dediğimiz zaman maalesef bunlar 60'a kadar maddede anlaşılmasına rağmen caydılar. Yani vesayet sistemi devam ediyordu, o vesayet sistemi dediler ki o partilere, 'Ya buna asla girişmeyin, kabul etmeyin' dediler. Neticede caydılar."

- "Aslında bu anayasa değişikliği çok geç kaldı"

"Allah'a şükür Başbakanımız Binali Yıldırım'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye üzerinde oynanan oyunu gördü ve dediler ki 'Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor" ifadelerini kullanan Eroğlu, "Yani bizim bildiklerimiz bilseniz hakikaten yerinizde duramazsınız. Aslında bu anayasa değişikliği çok geç kaldı. 30-40 yıl önce bu anayasaya değişikliği yapılması yani başkanlık sistemi bizim teklifimizde cumhurbaşkanlığı sisteminin mutlaka gelmesi gerekiyordu." diye konuştu.

Ama olmadı vesayet sisteminin buna müsade etmediğini kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:

"Çünkü bildiğiniz gibi mutlaka cumhurbaşkanlığı marifetiyle bütün her şeyi kontrol etme yani birilerinin sitemini kontrol etme gibi bir anlayışı vardı. Bunun adı vesayet sistemiydi. Dolayasıyla vesayet sistemine son vermek için her iki genel başkan şunu söyledi, 'Mesele memleket meselesiyse gerisi teferruattır."

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