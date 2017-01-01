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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 22:55

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenenlenen operasyonda, avukat, öğretmen ve İdil Devlet Hastanesinde görevli bir çalışan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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