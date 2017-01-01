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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da

10 Nisan 2017 Pazartesi, 23:12

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak 18 maddenin içinde partilerinin geçmişte "hayır" dediği hiçbir madde bulunmadığını belirtti.

Partisince Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen anayasa değişikliğine ilişkin bilgilendirme toplantısına katılan Akçay, herkesin milliyetçi olabileceğini, siyasi partilerin isimlerindeki kavramların partilerin tekelinde bulunmadığını ifade etti. Ancak "ülkücülük" kavramının MHP tekelinde olduğunu söyleyen Akçay, şunları kaydetti:

"Milliyetçi siyaset, millet merkezli siyaset yapmaktır ve milli iradeyi esas almaktır. Bizim bütün duruşlarımız bu merkez esaslıdır. Kurucu Genel Başkanımız Alparslan Türkeş, geçmişte 'Cumhurbaşkanlığının yolu Genelkurmaydan geçmez' diyerek kendisi de aday olmuştur. MHP'nin duruşu, o günden bu zamana kadar millet ve milli iradeden yana olmuştur. Bazıları 'Ne oldu da AK Parti ile başkanlık sistemine evet diyorsunuz' diyor. MHP'yi bilmeyenler bunu konuşuyor. Bizim yakın ya da uzak tarihte nelere karşı çıktığımız ortadadır. 16 Nisan'daki halk oylamasında oylanacak olan 18 maddede, MHP'nin geçmişte hayır dediği hiçbir madde bulunmamaktadır."

"95 yılda kurulan 65 hükümetin sistemdeki arızayı ortaya koyduğunu" aktaran Akçay, şu görüşleri ifade etti:

"AK Parti 14 yılda 8 kez tek başına iktidara gelmiştir. Demek ki tek başına iktidar da tam manası ile istikrarı getirmiyor. Bu yapılan değişikliklerin kişilerle, partilerle alakası yok. Tamamı ile yönetim tarzı ile ilgili bir değişiklik var. Ülke olarak pek çok darbeler yaşadık. Bunlar da sürekli istikrarsızlık kaynağı olmuştur. En büyük sıkıntı da 94 yıl boyunca cumhurbaşkanı ve başbakan çekişmesi olmuştur. Zaman zaman da ciddi krizler çıktı. Bunlar şahsi çekişmeler değildi. Hepsi sistemden kaynaklanan hatalardan dolayıdır. Şu anki sistemde cumhurbaşkanının onaylamadığı hiçbir şeyi milletin seçtiği vekilleri yapamıyor. Şu an cumhurbaşkanının hiçbir sorumluluğu yok ama istediğini de yapabilecek yetkisi var. Bu zamana kadar neredeyse tüm cumhurbaşkanı ve başbakanlar küs gitmişlerdir. Bu sistem değişmeli ve bu çekişme sona ermelidir."

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