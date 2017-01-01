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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünde, 82 yıllık görüntüler ilk kez gösterildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 23:19
Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünde, 82 yıllık görüntüler ilk kez gösterildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'yı düşman işgalinden kurtaranların da yer aldığı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1935 yılında çekilen görüntüler, kentin kurtuluş yıl dönümü etkinliklerinde ilk kez paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından bir restoranda, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtarılmasında büyük rol alan ve kahraman "Onikiler" olarak bilinen milis güçlerinin yakınları ve kurtuluşa destek veren ailelerin temsilcileri katıldı.

Programda, 1935 yılında Genelkurmay Başkanlığınca çekilen, çoğunluğu kentin kurtuluşuna katılanların yer aldığı video, ilk kez yayınlandı.

Balıklıgöl'ün çeşitli bölgelerinde çekilen detaylarla başlayan görüntülerde, "Onikiler" olarak bilinen dönemin milis güçleri görülüyor.

Görüntünün son bölümünde ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı bölümler yer aldı.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen, yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş sürecinin gelecek nesillere iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

O dönem Kurtuluş Savaşı, bugün ise kuruluş mücadelesi verildiğini belirten Önen, "Bu savaşta milletimizin birliğimize, dirliğimize ihtiyacı olacaktır. Kurtuluş Savaşı döneminde olduğu gibi sınırlarımıza dayanan kendi çıkar ve emelleri uğruna petrol, su ve doğalgaz için Orta Doğu'yu ateş topuna çevirmekten imtina etmeyenlere karşı direniş ruhumuzu sürekli tutmalıyız." dedi.

Genel Kurmay Başkanlığı arşivlerinden ilk kez çıkarılan görüntülerin kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 15. yılında çekildiğini kaydeden Önen, görüntüdeki birçok yerin halen ayakta olduğunun görüldüğünü ifade etti.

O dönemdeki görüntüleri 15 Temmuz'daki darbe girişimi görüntüleriyle birleştirdiklerini aktaran Önen, kurtuluş mücadelesiyle, bugünkü kuruluş mücadelesinin örtüştüğünü belirtti.

Bu arada, görüntülerin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkla buluşacağı meydanda da gösterileceği bildirildi.


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