Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

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MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Diyorlar ki 'bir tek adam seçecekler, 80 milyonun tüm yetkilerini alacaklar.' Yalan olur da bu kadarı olur mu? Millet, yüzde 50'sinden fazlası kimi seçiyorsa onu cumhurbaşkanı yapacak. Cumhurbaşkanına icraata, yürütmeye, vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik yetki veriyoruz." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında merkez Akdeniz ilçesindeki Çermikliler Derneği'ne yaptığı ziyarette, Türkiye'nin geleceğe birlik ve beraberlik içerisinde taşınacağını söyledi.

Önemli bir süreçten geçildiğini vurgulayan Elvan, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak yeni anayasanın, ülkenin önünü açacağını belirtti.

Elvan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, kalıcı siyasi ve ekonomik istikrarı getireceğini ifade ederek, "Türkiye'de kalıcı bir istikrarın sağlanması, Allah'ın izniyle güçlü bir 'evet'le temin edilecek. 16 Nisan'da güçlü, kalıcı bir siyasi iktidar ve ekonomik istikrar da kalıcı hale gelecek. Artık, 3, 5 ve 10 aylık hükümetmiş, bunlarla uğraşmayacağız. Siz hükümeti seçeceksiniz, kimin cumhurbaşkanı olmasına karar vereceksiniz, onu 5 yıl görevde tutacaksınız. Baktınız 5 yıl sonra beğenmediniz, onu indireceksiniz başka birini getireceksiniz. Demokrasinin de gereği bu. Meclis de denetimini yapacak, bu kadar basit." diye konuştu.

Türkiye'de bazı siyasi parti liderlerinin çok uzun yıllar genel başkanlık yaptığını anımsatan Elvan, yeni anayasada aynı cumhurbaşkanının en fazla 2 kere seçilebileceğini vurguladı.

Elvan, yeni anayasayla ilgili yalan üzerine kurulan kampanyalar inşa edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'bir tek adam seçecekler, 80 milyonun tüm yetkilerini alacaklar.' Yalan olur da bu kadarı olur mu? Millet, yüzde 50'sinden fazlası kimi seçiyorsa onu cumhurbaşkanı yapacak. Cumhurbaşkanına icraata, yürütmeye, vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik yetki veriyoruz. Yoksa yasama yetkisi, kanun çıkarma yetkisi vermiyoruz ki? Kanunu meclis yapacak. Hükümetin kanun tasarısı hazırlama yetkisini de elinden alıyoruz, tamamıyla meclise veriyoruz. Ona rağmen tek adamdan bahsediyor. Bugün cumhurbaşkanının sorumluluğu yok, hesap soran makam yok. Yeni dönemde cumhurbaşkanına meclis hesap sorsun, denetlesin diyoruz. Buna bile kalkıp tek adam diyorlar, ne diyeceksin? Bildiğini söylesin varsın. Kulağımızı tıkayacağız, başka yapacağımız bir şey yok."

- "Değişimden, dönüşümden korkmamamız gerekiyor.

Bakan Elvan, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (MESİAD) yaptığı ziyarette de kent ve ilçelerine yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlattı.

Konuşmasında, projelerin ve yatırımların önündeki bürokratik engellerin, yeni anayasadaki kararname çıkarma yetkisiyle aşılacağının altını çizen Elvan, şunları kaydetti:

"Bu olayı bisiklet binmeye benzetiyorum; bisiklete biniyorsunuz, sürekli pedal çevirmeniz gerekiyor. Pedal çevirmeyi bıraktığınız anda düşersiniz. Ülke olarak da bizim sürekli pedal çevirmemiz, reform yapmamız, yenilikçi olmamız, yenilikten, reformdan, değişimden, dönüşümden korkmamamız gerekiyor. Bürokrasideki hantal yapıyla Türkiye devam edemez. Bir bakanlıktan izin alıyorsunuz, ikinci bakanlığa, oradan izin alıyorsunuz üçüncü bakanlığa, oradan dördüncü bakanlığa. Aradan 2 yıl geçiyor, bir bakanlık 'hayır' diyor, bitti, piliniz bitti. İki yıl gece, gündüz çalıştınız, iki yılın sonunda 'hayır'. Böyle bir anlayış, yapı olabilir mi? İşte kararname çıkarılacak alan bu. Tamamıyla yürütmeye ve icraata yönelik şeyler."

Elvan, kentteki programı kapsamında merkez Toroslar ilçesindeki Selçuklar ve Mevlana mahallelerinde oturan vatandaşların evlerine konuk oldu. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Elvan, hem sorunları dinledi hem de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.