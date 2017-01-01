11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

10 Nisan 2017 Pazartesi, 23:42
Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Diyorlar ki 'bir tek adam seçecekler, 80 milyonun tüm yetkilerini alacaklar.' Yalan olur da bu kadarı olur mu? Millet, yüzde 50'sinden fazlası kimi seçiyorsa onu cumhurbaşkanı yapacak. Cumhurbaşkanına icraata, yürütmeye, vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik yetki veriyoruz." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında merkez Akdeniz ilçesindeki Çermikliler Derneği'ne yaptığı ziyarette, Türkiye'nin geleceğe birlik ve beraberlik içerisinde taşınacağını söyledi.

Önemli bir süreçten geçildiğini vurgulayan Elvan, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak yeni anayasanın, ülkenin önünü açacağını belirtti.

Elvan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, kalıcı siyasi ve ekonomik istikrarı getireceğini ifade ederek, "Türkiye'de kalıcı bir istikrarın sağlanması, Allah'ın izniyle güçlü bir 'evet'le temin edilecek. 16 Nisan'da güçlü, kalıcı bir siyasi iktidar ve ekonomik istikrar da kalıcı hale gelecek. Artık, 3, 5 ve 10 aylık hükümetmiş, bunlarla uğraşmayacağız. Siz hükümeti seçeceksiniz, kimin cumhurbaşkanı olmasına karar vereceksiniz, onu 5 yıl görevde tutacaksınız. Baktınız 5 yıl sonra beğenmediniz, onu indireceksiniz başka birini getireceksiniz. Demokrasinin de gereği bu. Meclis de denetimini yapacak, bu kadar basit." diye konuştu.

Türkiye'de bazı siyasi parti liderlerinin çok uzun yıllar genel başkanlık yaptığını anımsatan Elvan, yeni anayasada aynı cumhurbaşkanının en fazla 2 kere seçilebileceğini vurguladı.

Elvan, yeni anayasayla ilgili yalan üzerine kurulan kampanyalar inşa edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'bir tek adam seçecekler, 80 milyonun tüm yetkilerini alacaklar.' Yalan olur da bu kadarı olur mu? Millet, yüzde 50'sinden fazlası kimi seçiyorsa onu cumhurbaşkanı yapacak. Cumhurbaşkanına icraata, yürütmeye, vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik yetki veriyoruz. Yoksa yasama yetkisi, kanun çıkarma yetkisi vermiyoruz ki? Kanunu meclis yapacak. Hükümetin kanun tasarısı hazırlama yetkisini de elinden alıyoruz, tamamıyla meclise veriyoruz. Ona rağmen tek adamdan bahsediyor. Bugün cumhurbaşkanının sorumluluğu yok, hesap soran makam yok. Yeni dönemde cumhurbaşkanına meclis hesap sorsun, denetlesin diyoruz. Buna bile kalkıp tek adam diyorlar, ne diyeceksin? Bildiğini söylesin varsın. Kulağımızı tıkayacağız, başka yapacağımız bir şey yok."

- "Değişimden, dönüşümden korkmamamız gerekiyor.

Bakan Elvan, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (MESİAD) yaptığı ziyarette de kent ve ilçelerine yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlattı.

Konuşmasında, projelerin ve yatırımların önündeki bürokratik engellerin, yeni anayasadaki kararname çıkarma yetkisiyle aşılacağının altını çizen Elvan, şunları kaydetti:

"Bu olayı bisiklet binmeye benzetiyorum; bisiklete biniyorsunuz, sürekli pedal çevirmeniz gerekiyor. Pedal çevirmeyi bıraktığınız anda düşersiniz. Ülke olarak da bizim sürekli pedal çevirmemiz, reform yapmamız, yenilikçi olmamız, yenilikten, reformdan, değişimden, dönüşümden korkmamamız gerekiyor. Bürokrasideki hantal yapıyla Türkiye devam edemez. Bir bakanlıktan izin alıyorsunuz, ikinci bakanlığa, oradan izin alıyorsunuz üçüncü bakanlığa, oradan dördüncü bakanlığa. Aradan 2 yıl geçiyor, bir bakanlık 'hayır' diyor, bitti, piliniz bitti. İki yıl gece, gündüz çalıştınız, iki yılın sonunda 'hayır'. Böyle bir anlayış, yapı olabilir mi? İşte kararname çıkarılacak alan bu. Tamamıyla yürütmeye ve icraata yönelik şeyler."

Elvan, kentteki programı kapsamında merkez Toroslar ilçesindeki Selçuklar ve Mevlana mahallelerinde oturan vatandaşların evlerine konuk oldu. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Elvan, hem sorunları dinledi hem de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

İLGİLİ HABERLER
Mersin'de AK Partili gruba taşlı saldırı
YEREL

MERSİN'DE AK PARTİLİ GRUBA TAŞLI SALDIRI
Baro Başkanı Er'den polislere kutlama
YEREL

BARO BAŞKANI ER'DEN POLİSLERE KUTLAMA
Mersin, Avrupa Bisiklet Yarışması'na katılacak
YEREL

MERSİN, AVRUPA BİSİKLET YARIŞMASI'NA KATILACAK
Yanan araçta esrar bulundu
YEREL

YANAN ARAÇTA ESRAR BULUNDU
Ercik; &quot;Bizim tek ortak paydamız bu ülkenin geleceği&quot;
YEREL

ERCİK; "BİZİM TEK ORTAK PAYDAMIZ BU ÜLKENİN GELECEĞİ"
Kocamaz: &quot;'FETO'cu birinin yanında görev yapmış kişiye 12 bin lira veriyor' demek terbiyesizliktir&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "'FETO'CU BİRİNİN YANINDA GÖREV YAPMIŞ KİŞİYE 12 BİN LİRA VERİYOR' DEMEK TERBİYESİZLİKTİR"
Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN, MERSİN'DE
Kök hücre tedavisi için yardım bekliyor
YEREL

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İÇİN YARDIM BEKLİYOR
Mezitli'den Erdemli'ye sanat köprüsü
YEREL

MEZİTLİ'DEN ERDEMLİ'YE SANAT KÖPRÜSÜ
Belediye Başkanları Polis Haftasını kutladı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANLARI POLİS HAFTASINI KUTLADI
Erdemli'de köylere parke yol yapılıyor
YEREL

ERDEMLİ'DE KÖYLERE PARKE YOL YAPILIYOR
Dinçer; &quot;Zafer çarşısı 100 yıl daha hizmet verecek şekilde dönüştürülmeli&quot;
YEREL

DİNÇER; "ZAFER ÇARŞISI 100 YIL DAHA HİZMET VERECEK ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"
Polis Haftası Bozyazı'da törenle kutlandı
YEREL

POLİS HAFTASI BOZYAZI'DA TÖRENLE KUTLANDI
Özel eğitimli çocuklar hayvanat bahçesini gezdi
YEREL

ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR HAYVANAT BAHÇESİNİ GEZDİ
Çakan: &quot;İhanet şebekelerinin temizlenmesinde kararlıyız&quot;
YEREL

ÇAKAN: "İHANET ŞEBEKELERİNİN TEMİZLENMESİNDE KARARLIYIZ"
Aşut: &quot;İstihdam seferberliğinde Mersin'de yaratılan net artı istihdam 7 bin 500'ü aştı&quot;
YEREL

AŞUT: "İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE MERSİN'DE YARATILAN NET ARTI İSTİHDAM 7 BİN 500'Ü AŞTI"
Otizmli çocuklar hayvanlarla tanıştı
YEREL

OTİZMLİ ÇOCUKLAR HAYVANLARLA TANIŞTI
Başkan Tuna'nın mutlu günü
YEREL

BAŞKAN TUNA'NIN MUTLU GÜNÜ
Güven: &quot;Polisin başarısı, vatandaşın kendini güvende hissedip hissetmediğiyle orantılıdır&quot;
YEREL

GÜVEN: "POLİSİN BAŞARISI, VATANDAŞIN KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDİP HİSSETMEDİĞİYLE ORANTILIDIR"
İstihdam seferberliği
YEREL

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Bakan Elvan'dan yaralı polislere ziyaret
YEREL

BAKAN ELVAN'DAN YARALI POLİSLERE ZİYARET
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YILI
EN ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı: "Fenerbahçeliler, Dursun Özbek'i götürüp müzelerine koysun"
FUTBOL

"F.BAHÇELİLER, DURSUN ÖZBEK'İ MÜZELERİNE KOYSUN"

 1
  • 2 ABD'de skandal! Sürükleyerek dışarı çıkardılar!
  • 3 'Sen de Umut'u biliyorsun, ona Mert diyorsun'
  • 4 Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli fotoğrafını beğendi!