Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

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DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de muhalefetin proje ve fikir üretmediğini belirterek, "Sesini yükselten bir muhalefet değil, fikirlerini yükselten bir muhalefet istiyoruz. Yok malesef, keşke olsa, biz de istifade etsek, bilsek ki nerede yanlış yapıyoruz, nerede eksik yapıyoruz. Çay, çorba parasıyla siyaset olmaz. Bunlar çukur siyasetidir." dedi.

Akçakoca ilçesinde bulunan Kars İli Kültür Derneğini ziyaret eden Özlü, dernek başkanı Şerafettin Polat'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dernek üyelerine seslenen Özlü, Türkiye'nin mevcut yönetim sistemini bir araca benzetti. Bu aracı yenilemek istediklerini aktaran Özlü, "16 Nisan'daki referandum, bu yenilenmenin adıdır. Modern tabirle söylersek, 16 Nisan Türkiye için bir inovasyondur, bir yenilik hareketidir. Gönlümüz arzu ediyor ki; Türkiye orta-yüksek gelir seviyesinden, yüksek gelir seviyesine sahip ülkeler sınıfına girsin. Bu,10 bin dolar gelir seviyesinden 20 bin, 30 bin dolarlar seviyesine çıkması demektir. Yani Türkiye'yi ikiye katlamak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi kendini yöneteceğini ve dünyadaki mazlum milletlerin de hakkını, hukukunu korumak için çalışacağını vurgulayan Özlü, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemleri, Batılı bir takım ülkelerin devlet adamlarını gücendirmiş olabilir ama hakikat, bu. Bunu söylemek cesaret ister. Ayıplarını yüzlerine karşı söylediğimiz için, bize karşı belki tavırlılar, belki rahatsızlar. Her Avrupa ülkesinde, oradaki vatandaşlarımızın oy kullanma haklarını engellemeye yönelik faaliyetler oldu. Bu, rahatsızlığın sonucudur, kimse rahatsız olmasın. Bu referandumdan hep birlikte, bütünlük içerisinde güzel bir sonuç alacağız. Büyümeye, güçlenmeye, zenginleşmeye devam edeceğiz."

- "Sesini yükselten bir muhalefet değil, fikirlerini yükselten bir muhalefet istiyoruz"

Özlü, Türkiye'deki muhalefet partilerinin proje ve fikir üretmediğini, çalışmadığını dile getirerek, "Muhalefette proje yok, çalışmıyor, fikir üretmiyor. Sesini yükselten bir muhalefet değil, fikirlerini yükselten bir muhalefet istiyoruz. Yok maalesef, keşke olsa biz de istifade etsek, bilsek ki nerede yanlış yapıyoruz, nerede eksik yapıyoruz. Çay, çorba parasıyla siyaset olmaz. Bunlar çukur siyasetidir. Kusura bakmasınlar." ifadesini kullandı.

Özlü, bölgenin önemli ekonomik ürünü olan fındıktaki fiyat dalgalanması ile ilgili olarak hükümet tarafından yürütülecek politikanın takipçisi olacağını da belirtti.

Konuşmasının ardından Özlü, dernek başkanı Polat'a Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve fincan takımı hediye etti.