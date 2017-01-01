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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

10 Nisan 2017 Pazartesi, 23:51

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı olmak üzere, 9 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilen zanlıların savcılık sorguları tamamlandı.

Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan işçi M.K. ve eczacı H.D. tutuklandı, memur M.T. serbest bırakılırken, mühendis A.B, çiftçi R.K, M.A, öğrenci H.Y, E.A, ev hanımı S.N.K, güvenlik görevlisi A.A. ve temizlik görevlisi H.A, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

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