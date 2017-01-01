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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'daki yasa dışı dinleme davası

10 Nisan 2017 Pazartesi, 23:56

ANTALYA (AA) - Antalya'da, aralarında siyasetçi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 130 kişiyi yasa dışı dinledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Şenol Oral, Gökhan Tayuk, Sunal Sevindik, Süleyman Çark, Mehmet Kara hazır bulunurken, Alanya Cezaevi'ndeki tutuklu Rüştü Çetinkaya da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmaya yasadışı dinlendiklerini iddia eden eski CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, polis memuru Hikmet İskender, darbe girişiminde Ankara'da şehit edilen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, polis memuru Murat Ceylan müşteki olarak katıldı.

Sanık Sunal Sevindik duruşmada yaptığı savunmada, "kurdun kuzuyu yemesine karar verildiğini ve bu bahaneyle yargılandıklarını" iddia etti. Yaptığı dinlemelerin yasal olduğunu ileri süren Sevindik, "Kişilerin mesleğinin yanlış yazılmasında herhangi bir kasıt yoktur, benim buna herhangi bir müdahalem yoktur. Yasaya aykırı bir emir veya talimat almadığım gibi astlarıma da bu şekilde emir ve talimat vermedim." dedi.

Sanıklardan Gökhan Tayuk da daha önce dosya kapsamında tahliye edildiğini, kaçma eyleminde bulunmadığını belirterek, duruşmaya düzenli olarak katıldığını ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Müştekilerden emekli polis memuru Hikmet İskender, 23 yıl polis memuru olarak çalıştığını, 18 yıl sicilinin bozuk olmadığını ama 2010 yılında kanunsuz emir ve talimatları yerine getirmekten kaçındığı için başına sicil bozma olaylarının getirildiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, duruşmada yargılanan sanıkların dışında bu dinlemelerin arkasındaki gücün tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. Sapan, bu nedenle, hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam ve Ali Yılmaz'ın da yargılanması gerektiğini söyledi.

Yasadışı dinlenen müşteki Hikmet İskender ise zamanın İl Emniyet Müdürü konumunda bulunan Ali Yılmaz ve Mustafa Sağlam hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve soruşturma kapsamında her ikisinin sanık olarak yargılanması için iddianamenin hazırlandığını belirtti.

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