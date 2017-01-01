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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya:

11 Nisan 2017 Salı, 00:16

BİLECİK (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ''Dün söylediklerimizin bugün de arkasındayız. Anayasa değişikliğinin partiler ile bir bağlantısı yoktur, ülkenin bekası için gereklidir." dedi.

Karakaya, partisinin Bozüyük İlçe Başkanlığınca Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Mevlüt Karakaya, burada yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinin değişen şartlar altında devlet ve millet bekası için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğinin keyfi olarak yapılan bir değişiklik olmadığını aktaran Karakaya, ''Ülkemizin geleceğinin rahatlatılması için geriye dönüş yapamayacağımız için, anayasal değişiklik yapmamız gerekiyor. Üç terör örgütü tarafından çevrelenmiş durumdayız. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi vatan, devlet ve milleti kaybetmemize neden olabilirdi." diye konuştu.

Anayasa değişiklik sürecinde kamuoyunda MHP'nin geçmişte karşı olduğu şeylere bugün "evet" dediği şeklinde algı oluşturulmak istendiğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

''Dün söylediklerimizin bugün de arkasındayız. Anayasa değişikliğinin partiler ile bir bağlantısı yoktur, ülkenin bekası için gereklidir. Bizim hiçbir görüş ve düşüncelerimizde değişiklik olmamıştır. Biz geçmişte Çözüm Süreci adıyla değiştirilmeye çalışılan anayasa değişikliğine sonuna kadar karşı çıkmıştık. 16 Nisan'da oylanacak olan bu açılım süreci olsa bugün de karşı çıkarız. Bizim bu konudaki görüş ve düşüncelerimiz asla değişmemiştir. 16 Nisan'daki düzenleme bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Geçmişte karşı çıktığımız ise HDP, PKK ve FETÖ ile hazırlanan anayasa değişikliği isteğidir. Devlet için, millet için, Türklüğün bekası için 'evet' diyoruz."


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