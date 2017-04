Ekonomi Bakanı Zeybekci:

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "16 Nisan'da AK Parti'nin önderliğindeki bu milli hareket, inşallah bu ülkeye bugüne kadar zulmeden, bu ülkenin bugüne kadar kanını emen ne varsa her birini yerle bir edecek." dedi.

Denizli'de bir düğün salonunda AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği toplantıda konuşan Zeybekci, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiği bugünlerde halk oylaması için canla başla çalışmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Türkiye'nin 16 Nisan'da bütün prangalarından kurtulacağını belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"16 Nisan'da AK Parti'nin önderliğindeki bu milli hareket, inşallah bu ülkeye bugüne kadar zulmeden, bu ülkenin bugüne kadar kanını emen ne varsa her birini yerle bir edecek. Bir daha aynı hastalığa yakalanmamak üzere Türkiye'nin bu hastalığa karşı aşılanma zamanı. Allah'ın izniyle Türkiye'yi bütün bu hastalıklardan kurtaracağız. Türkiye bu hastalıklarından ilelebet bir daha geri dönmemek üzere sonuna kadar bu hastalığı defedecek. Türkiye 16 Nisan'da artık bir daha aynı tuzağa düşmemek üzere bu tuzak kuranların tuzağını onların başında parçalayacak. Bir zamanlar onların elinde oyuncak olan Türkiye'nin aynısını istiyorlar. Bir zamanlar istedikleri gibi yönettikleri Türkiye'yi aynı şekilde istiyorlar. Bir daha bunların o önlerine gidip de el pençe divan duran Türkiye'yi bir daha bunlara muhtaç etmemek için hep beraber kol kola omuz omuza sonuna kadar beraber 'evet' diyoruz."

Bu millete hizmetkar olmanın her kula nasip olmadığını dile getiren Zeybekci, buna mazhar oldukları için hamdettiklerini anlattı.

Bakan Zeybekci, "Üstat Necip Fazıl'ın dediği gibi 'Bu millet için kim var?' denildiğinde, 'Bu millet için, bu bayrak için, ülkenin geleceği için kim var?' denildiğinde, 'Ben varım' diyerek ok gibi yerinden fırlayanlardan, Allah onlardan razı olsun. Allah bir daha AK Parti'yi kurdurmak zorunda bırakmasın inşallah çünkü üstat Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz İstiklal Marşı'nı yazıp bitirdikten sonra 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın' demiş." ifadelerini kullandı.

- "Gel bizim oğlan, gel bizim kız şu CHP'yi kurtaralım"

Türkiye'nin AK Parti hükümetleri öncesinde, 2001 yılındaki durumunu hatırlatan Zeybekci, ülkenin sadece namerde değil merde bile muhtaç hale getirildiğini belirtti.

Nihat Zeybekci, dünya aya çıkarken, teknoloji devrimleri yaparken, büyüme rekorları kırarken Türkiye'nin hep koalisyonlarla uğraştırıldığını vurguladı.

Partisinin Denizli İl Teşkilatı tarafından hazırlanan ve kentin farklı bölgelerine asılan gülen yüzlü "evet" afişlerine değinen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bu gülen yüzleri her yerde göstereceğiz. Bunları her yerde gösterdiğimiz zaman bilin tek ayak üzerinde 40 yalan Kemal artık ne hale gelecek siz göreceksiniz. Bakın neler yapıyor çünkü biliyor, bundan sonra Türkiye'nin siyasetinde olmayacağını biliyor. Eğer bundan sonra Türkiye'nin siyasetinde ve Denizli'nin siyasetinde yoksan her türlü pisliği yaparsın, her türlü karalamayı yaparsın, her türlü yalanı söylersin. Her şeyi söylersin çünkü mübah çünkü artık gidiyorsun. CHP'li kardeşlerime diyorum ki 16 Nisan'da CHP de kurtulacak. 16 Nisan'da CHP de bu ülkenin artık iktidar ümidi olan, milli duygularla hareket edebilen bir muhalefet partisi haline gelecek. Siz de CHP'li kardeşlerime söyleyin bunu. Her biriniz onlara deyin ki 'Gel bizim oğlan, gel bizim kız şu CHP'yi kurtaralım' deyin. İnşallah onlar da hep beraber 'evet' diyecek."

- "Bu ülkenin zaferi için sevineceğiz"

Zeybekci, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "Denize dökmüş gibi sevineceğiz." sözüyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Halk oylamasında anayasa değişikliğine "evet" denilmesi halinde kendilerinin "hayır" diyenlere karşı aynı düşüncede olmayacaklarına dikkati çeken Zeybekci, şöyle dedi:

"O edepsiz gibi, o densiz gibi biz Allah'ın izniyle 16 Nisan akşamı 'evet' çıktığında düşmanı denize dökmüş gibi sevinmeyeceğiz. Biz bu ülkenin zaferi için sevineceğiz. Ülkenin bu hastalıktan kurtulması için sevineceğiz. Onlara da millet gereken cevabı veriyor zaten. Devlet onu koruyor, koruyacak tabii. Her ne kadar densiz de olsa bir milletvekili kimliğini taşıdığı için de korunmaya devam edecek ve ona karşı yapılabilecek her türlü fiili harekete sonuna kadar karşıyız."

Zeybekci, Türkiye'nin 16 Nisan'da herkese gereken cevabı vereceğini dile getirdi.

Milletin cevabını sandıkta vereceğini anlatan Zeybekci, "Ne diyecekler? Yine 'Dağdaki çobanın oyuyla aldılar', yine 'göbeğini kaşıyan adamlar bunlar' diyecekler çünkü bu millete 'evet' diyenleri denize dökeceğini söyleyebilen adamlardan siz ne beklersiniz? Bu millet bunlara 16 Nisan'da öyle bir cevap verecek ki artık bu millet bunlara bir daha cevap vermeye dahi tenezzül etmeyecek çünkü 16 Nisan'dan sonra yerle yeksan olacaklar." diye konuştu.