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Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın ...
11 Nisan 2017 Salı, 01:45
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.