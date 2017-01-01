İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli'de

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KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede siyasi istikrar, hükümetin güçlü olması ve zafiyete düşülmemesinin önemine vurgu yaparak, "Müttefik diye bize dost geçinenler PYD'ye silah veriyorlar. Bizim bir tane mağarada elde ettiğimiz silahları görseniz aklınız şaşar. Birçoğu yeni silah. Oradan PKK'ya gidiyor, oradan da bize dönüyor. Biz bunları ilk kez böyle yakaladık hem tarihe karşı hem de insanlığa karşı." dedi.

Soylu, AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Kadınlar soruyor" etkinliğinde yaptığı konuşmada, son 6 ayda yaklaşık bin teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunların sığınak ve barınaklarının da kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.

En son Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki patlamayı gerçekleştiren grubun etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Soylu, "Şimdi şu sorulabilir, 'Bu yeni sistem ile terörizm ve terörle mücadele arasında bir bağ var mı?' Var. 7 Haziran'ı hatırlıyorsunuz. AK Parti hükümet kuramadı. Milliyetçi Hareket Partisi 'Ben hükümet içinde olmayacağım' dedi. İki alternatif var; ya AK Parti azınlık hükümeti kuracak ya da Cumhuriyet Halk Partisi, HDP destekli bir azınlık hükümeti kuracaktı. Terörle mücadele bugünkü sistemde meclis sandalye sayısına bağlıdır. Bu çok acı bir şeydir ama böyledir." diye konuştu.

Son ziyaretlerinden birini Diyarbakır'ın Lice ilçesine yaptığını dile getiren Soylu, milletin evlatlarının 25 yıldır girilmeyen bölgelere girip 60'ı aşkın teröristi etkisiz hale getirdiğini anlattı.

Vodafone Arena Stadyumu önünde yaşanan patlamanın Lice'den kontrol edildiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Biz orada teröristleri bulmuşuz, onlara bir daha hayat hakkı vermeyeceğiz ama HDP'li milletvekilleri diyor ki 'Bunları durdurun.' Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Şimdilik geri çekildiğin andan itibaren orada mücadele eden şehadeti göze almış insanları bir daha sen oraya gönderemezsin. Göndersen bile onlar bir daha ki gibi savunmazlar. Sen hesabını yaparsan o da bu sefer hesabını yapmaya başlar. Terörle mücadelede istikrar önemlidir, hükümetin güçlü olması önemlidir ve zafiyet olmaması önemlidir. Şimdi biz bugün güçlü bir hükümet olduğunu iddia ediyoruz. 7 Haziran'da bu tabloyu göremedik."

Bakan Soylu, siyasetçilerin her zaman risk alarak hizmet yapması gerektiğini vurguladı.

Bir vatandaşın, "Üniversite sınavlarında silgi ve kalemler kaliteli olsun." demesi üzerine Soylu, ''Benim kızım da aynısını söylüyor. ÖSYM Başkanı ile konuştuk, markasını değiştirdiler. Kızım girdi ve rezil bir silgi ile kalem, haklısınız. Çok haklısınız." yanıtını verdi.

- "Yargıyı alternatif iktidar yapmışlar"

Soylu, halkoyuna sunulacak değişikliklerle anayasanın özünde milletin olacağını belirtti.

Mevcut sistemde milletin denetiminin söz konusu olmadığına işaret eden Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut sistemde güç denetimi söz konusudur. Kim güçlüyse medya güçlüyse o, yargı güçlüyse o, IMF güçlüyse o, aynen bu. Mevcut sistemin içerisinde gizli iktidar oluşturmuşlar. Yargıyı alternatif iktidar yapmışlar. CHP'li kardeşlerimiz, Deniz Baykal ve o Konya Milletvekili, beni Murat Karayılan'dan daha uzak görüyor kendisinden, böyle bir şey olur mu? Allah rızası için ya... Veya bu ülkeyi istila eden, namusumuza, ırzımıza, bayrağımıza göz diken, Ege'de denize döktüğümüz insanlardan bizi daha kötü görüyor. Böyle bir düşünce nasıl olabilir?"

Yeni sistemin laf üreten değil, iş üretenin yanında olacağını kaydeden Soylu, bu sistemle ilgili MHP ile mantıklı bir yol bularak milletin önüne getirdiklerini ifade etti.

- "Biz 300 yıldır bu günü bekliyoruz"

Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi için yeni anayasaya ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Soylu, "Biz 300 yıldır bu günü bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu, Karlofça Antlaşması'ndan sonra gerileme dönemine giren milletin şimdi kafasını kaldırdığını, milli gelirde 3 bin dolardan 11 bin dolara geldiğini ve altyapısını tamamladığını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Ben iç güvenlikten sorumluyum. Hiçbir mühimmatta en ufak bir eksiklik çekiyor değiliz. Biz bugün ayakları güçlü, yere basan bir ülkeyiz. Bugün Suriye, Irak, Mısır, Yemen, Fas, Tunus hepsi ne durumda; kaos. Peki Avrupa'nın durumu ne; o daha felakettir. Geldiler ırkçılığa teslim oldular. Biz tüm dünyanın gelişmiş ülkeleriyle aramızdaki makası kapatabilmek için gerek ekonomik refah gerek gelişmişlik gerek kalkınma gerekse de insani değerler açısından çok daha üstlerde olduğumuz apaçık ortada ama orada olmayı anlatacak anlayışı ortaya koymak durumundayız."

- "Hükümet iradesi daha güçlü olacak"

Anayasa değişikliğinden rahatsızlık duyanlar olduğunu dile getiren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün PKK 'hayır' çıkması için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. HDP'yi söylemiyorum, o zaten doludizgin gidiyor ama PKK diyor ki 'Evet çıkarsa biz bittik.' Niye; çünkü siyasal irade, hükümet iradesi daha güçlü olacak. Burada terörizmin bitmesini istemeyen kimse var mıdır? Mümkün değil böyle bir şey. Bu iradeyi siz hükümetle göstermek zorundasınız, o zaman oyalayamazsınız bu milleti. Müttefik diye bize dost geçinenler PYD'ye silah veriyorlar. Bizim bir tane mağarada elde ettiğimiz silahları görseniz aklınız şaşar. Birçoğu yeni silah. Oradan PKK'ya gidiyor, oradan da bize dönüyor. Biz bunları ilk kez böyle yakaladık hem tarihe karşı hem de insanlığa karşı."

Soylu, bu büyük ve asil milletin 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok zorluktan başarıyla çıktığını sözlerine ekledi.

(Bitti)