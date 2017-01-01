Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 12 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "tehditle himmet toplamak" suçlarından yargılanan, aralarında eski emniyet müdürleri, komiser, iş adamı ve avukatın da bulunduğu 9'u tutuklu 12 sanık ve avukatları ile müşteki sıfatıyla iki iş adamı ve bir emekli memur katıldı.

Müşteki iş adamı Nurettin Tilki, 2012 yılında satın aldığı yurt binasının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğunu bilmediğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Yurt binasını aylık 15 bin lira bedelle kiraya vermek için yurdun mali müşaviri Kenan Dinler ve Sadi Feyzioğlu ile görüştüm. Aylık 7 bin 500 liraya anlaştık. Dönemin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nezir Özcan beni telefona aratarak yanına çağırdı. Ben de yanına gittim. Nezir Özcan beni tehdit ederek, 'Bu kirayı almayacaksın. Seni aldırırım, yolda giderken sana araba vurur' şeklinde konuştu. Kira bedelini aylık 7 bin 500 liradan 4 bin liraya indirdim."

Tilki, kendisine kumpas kurduğunu öne sürdüğü bazı sanıklardan davacı olduğunu söyledi.

- "Tutuklanacağını biliyorduk, hakim ve savcılar bizden"

Müşteki iş adamı Hakim Apaydın ise 2011 yılında o dönem adı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olan resmi kurumun yemek ihalesine katıldığını, değerlendirme sonucu sıralamada 3'üncü olduğunun bildirildiğini aktardı.

Birinci ve ikinci sıradaki firmaların iş bitirme belgelerinde eksikler olduğu için elendiğini ve ihalenin kendisine kaldığını dile getiren Apaydın, "Yemekhane fabrikası sahibi olan tutuksuz sanık Hakan Sağıroğlu bu ihaleden zarar ettiği gerekçesiyle beni 'İhaleye fesat karıştırdı' diye şikayet etmiş. Hakkımda soruşturma açıldı. Bir hafta cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldum. Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Sanık Hakan Sağıroğlu ve Ali Ziya'nın ortak tanıdığı İbrahim Karaoğlu isimli kişi bana, 'Senin tutuklanacağını biliyorduk. Adliyede hakim ve savcılar bizden' dedi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Apaydın, tutuklu sanık Mehmet Emin Koç'a, Fetullah Gülen'e bağlı yapıya aktarılmak üzere kurban parası olarak iki çek verdiği iddiasında bulundu.

Emekli Akif Özecik de geçirdiği bir soruşturmada, tutuklu sanık Nezir Özcan lehine delil toplamaması ve sahte gizli tanık ifadeleriyle hakkında dava açılmasından dolayı şikayetçi olduğunu belirtti.

- Tutuksuz sanıklardan biri hakkında tutuklama kararı

Sanıklar savunmalarında FETÖ üyesi olmadıklarını, ByLock kullanmadıklarını, kimseyi tehdit ederek "himmet" adı altında yardım toplamadıklarını ve terör örgütüne finans sağlamadıklarını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ise tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, tutuksuz yargılanan Dorukhan Özçelik'in de tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

Tutuklu 9 sanığın tutukluluk halinin sürmesine, Dorukhan Özçelik'in tutuklanmasına ve eksik evrakın tamamlanmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.