11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Polisten kaçarken aracıyla ırmağa düşen sürücü kayboldu

11 Nisan 2017 Salı, 03:09

AMASYA (AA) - Amasya'da kaza yaptıktan sonra polisten kaçarken otomobiliyle ırmağa düşerek kaybolan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün Kaya D. olduğu iddia edilen otomobil, kent merkezinde park halindeki araçlara çarptı. Daha sonra bu kişinin polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışması sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler otomobilin peşine düştü.

Kaçışı sırasında bir polis aracına çarpan ve bir polisin yaralanmasına neden olan sürücü, Hacılar Meydanı mevkisinde yoldan çıkarak Yeşilırmak Nehri'ne yuvarlandı. Sürücü, daha sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin kayıp kişiyi arama çalışması devam ediyor.

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