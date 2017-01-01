Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

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SİİRT (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu ülkede parlamenter sistemin faziletini değil hep rezaletini gördük. Asla fazilet kısmına hiç tesadüf edemedik." dedi.

Konfederasyon tarafından Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Emine Erdoğan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen "Hedef 1.111.111 Üye Memur-Sen'e Davet Tercih Evet Siirt Buluşması"nda konuşan Yalçın, Türkiye'nin tarihinde ilk kez düzgün bir başlangıç yapabileceği fırsatı yakaladığını ve o güne doğru adım adım ilerlediğini söyledi.

Birilerinin 16 Nisan halk oylamasını farklı şekillerde tarif edebileceğini belirten Yalçın, "16 Nisan'ın kıymetini bu teşkilat anladı; tıpkı altının değerini sarrafın anladığı gibi. Çünkü biz olanları görüyor, neyin nereden tetiklendiğini biliyor, hangi sıkıntıları yaşadığımızı not ediyor ve bu ülkenin yarına yolculuğunda dönüm noktası olan 16 Nisan'a ilişkin yeni bir inisiyatif alırken bunun neye tekabül edeceğini çok iyi hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerini, "Siz bir sendikasınız, bir emek örgütüsünüz. Bu süreçte fazla inisiyatif alacağınıza keşke bu işi siyasete bıraksanız da bunu onlar yapsa." diye eleştirenler olduğunu dile getiren Yalçın, Türkiye'nin önünün açılması halinde bunun en büyük yararını emekçilerin göreceğinin farkında olduklarını bildirdi.

Emekçi olduklarını ve alın terlerinden başka maddi bir şeye sahip olmadıklarını kaydeden Yalçın, "Bu ülkede milli gelir büyümezse bunun en büyük acısını biz çekeriz. Bu ülke demokratik zeminde işi sağlama almazsa bunun en büyük zararını biz görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Konfederasyona bağlı sendikalar olarak 213 kazanım elde ettiklerini aktaran Yalçın, zemin sağlama alınmadığı sürece bu kazanımların tamamının uçup gideceğini vurguladı.

- "Vesayeti tasfiye edebileceğimiz bir noktaya ilerliyoruz"

Bazı kesimlerin ekranlarda parlamenter sistemin faziletlerini anlattığına değinen Yalçın, şöyle konuştu:

"Bu ülkede parlamenter sistemin faziletini değil hep rezaletini gördük. Asla fazilet kısmına hiç tesadüf edemedik. Türkiye, Gezi hadisesini yaşamasaydı bugün kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolardı. Bu ülkenin ayağa kalkmasına müsaade etmezler ancak biz sağlam durursak, kararlı olursak, inisiyatif alırsak bu ülke ayağa kalkar yoksa bu ülkeyi ayağa kaldırmazlar. Çünkü bu ülke sıradan bir ülke değil, kilit taşı burası. Burayı çözdüğünüzde hepsini çözersiniz. Onun için bu ülkeye ilişkin 65 hükümet döneminde 6 fiili açık darbe yaşandı, örtük darbeleri saymak mümkün bile değil. Bu ülke ne zaman büyüme trendi yakalasa, ne zaman milletin ekonomisine ilişkin cümle kursa anasını ağlatırlar.

İlk defa tarihi bir dönüm noktasına, vesayeti tasfiye edebileceğimiz bir noktaya ilerliyoruz. Bütün teşkilatımıza, 'Asla işi hafife almayın, asla rehavete kapılmayın, son bir kişi bile varsa onunla konuşmayı boşa geçmiş zaman saymayın. Mutlaka ama mutlaka zihin bulanıklıklarını dağıtın, derin inisiyatif almaya son ana kadar devam edin' diyoruz."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker ve diğer davetliler katıldı.