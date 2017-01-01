Adana'daki çifte kadın cinayeti

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ADANA (AA) - Adana'da iki kadının öldürülmesinin ardından polise teslim olan katil zanlısının yanı sıra yakınlarından 5 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde boş bir arazide işlenen cinayetlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturmayı genişleten ekipler, cezaevinde bulunan amcasının eşi Senem B. ve onun arkadaşı Zeliha S'yi öldürdüğünü söyleyerek teslim olan Doğan B'nin (19) ardından cinayetlerle ilgisi olduğu iddiasıyla kardeşi O.B. (17), babası A.B, dedesi H.B. ile amcaları D.B. ve S.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişiler de sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Doğan B'nin babası A.B, sağlık kontrolünden geçirildiği Adana Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, "Oğlum yapmış haberim yok. Amcasının hanımıdır, namus meselesidir." dedi.

Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde polis ekibini durduran Doğan B, yanındaki av tüfeğiyle Başak Mahallesi'nde bir arazide cinayet işlediğini söyleyip teslim olmuştu. Bunun üzerine ekipler, zanlının tarif ettiği yerde yaptıkları araştırmada Senem B. ile Zeliha S'nin cesetlerini bulmuştu.

Gözaltına alınan Doğan B'nin, yanındaki bir kişiyle amcasının eşi Senem B. ve onun arkadaşı Zeliha S'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldıkları evden çıkartıp araca bindirdiği, katil zanlısının kendilerini engellemeye çalışanlara "Siz karışmayın. Bu bizim meselemiz." dediği iddia edilmişti.

Polis, Doğan B'ye yardım eden ve olay sonrası otomobille kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.