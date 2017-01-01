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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'taki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

11 Nisan 2017 Salı, 09:04

TOKAT (AA) - Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Görüntülerde, Atatürk Kavşağı'nda ikişer otomobilin çarpışması ve hasta taşıyan ambulansın devrilmesi yer alıyor. Dimes Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması, Çekenli Kavşağı'nda hafif ticari aracın otomobile vurması, aynı kavşakta minibüsün Cumhuriyet Meydanı'nda ise otomobilin yayaya çarpması da görüntülerde bulunuyor.

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