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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'daki terör örgütü operasyonu

11 Nisan 2017 Salı, 09:53
Bursa'daki terör örgütü operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, terör örgütleri PKK ve MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında DBP il yöneticisinin de bulunduğu 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Nisan'da terör örgütleri PKK ve MLKP'ye yönelik kentteki bazı adreslere helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 30 kişiyi gözaltına almıştı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve bazı materyaller ele geçirilmişti. Dün adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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