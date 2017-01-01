Doğu'da yağışlı hava

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu ve yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, hafif yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde düşeceği, geceden itibaren ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman güney ve batıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Erzurum ve Ardahan'da 2, Erzincan'da 1 derece kaydedildi. Gece sıcaklık Ağrı'da sıfır, Tunceli'de 1, Iğdır'da ise 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 18, Tunceli'de 14, Erzincan'da 11, Ağrı'da 10, Kars'ta 9, Erzurum'da 7, Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don ile yer yer pus görüleceği tahmin ediliyor.