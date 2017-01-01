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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Kardan kapanan köy yolu 6 ay sonra açılıyor

11 Nisan 2017 Salı, 10:53

MUŞ (AA) - Muş Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 6 aydır kapalı olan ve kar kalınlığının bazı kesimlerde 6-7 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunu açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Merkeze bağlı Üçevler grup köy yolunun Çavuş Tepe mevkisinde karla mücadele çalışması devam ediyor.

Ekipler geçen kasım ayında kapanan yolu açmak için büyük mücadele veriyor. Bölgede kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aşması ilginç görüntüler oluşturdu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarını 2 iş makinesi ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üçevler grup köy yolunda iki güzergah bulunduğunu anlatan Yentür, şöyle konuştu:

"Bu güzergahlardan biri açık. Diğer 22 kilometre uzunluğundaki güvenlik yolunda ise karla mücadele çalışması devam ediyor. Bu yolun açılması için canla başla uğraşıyoruz. Yoğun kar yağışından dolayı geçen kasım ayında yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Şimdi nisan ayının ortasına geldik. Halen köy yolumuz kapalı."

Yentür, bu yıl yaklaşık 20 bin kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüttüklerini, bu çalışmalarda 3 milyon lira harcama yaptıklarını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

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