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"Dik temel yazıyla daha kolay okuma yazma öğrenilecek"

11 Nisan 2017 Salı, 11:04

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, bitişik eğik el yazısı yerine dik temel harflerle eğitime geçilmesine ilişkin, "Bu konuda uzun ve kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bu asla bir gecede verilen bir karar değildir. Çocuklarımızın çok daha kolay okuma yazma öğreneceğini düşünüyoruz. 3. sınıftan itibaren de el yazısı öğrenecekler." dedi.

Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin öncelikli konusunun eğitim olduğunu, bütçenin yüzde 20'sinin eğitime ayrıldığını hatırlattı. Gençoğlu, geleceğin teminatı çocukların iyi bir eğitim alarak vatanına, milletine ve ailesine faydalı bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışıldığını söyledi.

İlkokula başlayan çocuklara 2005 yılından itibaren el yazısı öğretildiğini anımsatan Gençoğlu, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda el yazısı yerine dik temel harflerin öğretileceğini dile getirerek, "2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren el yazısını kaldırıyoruz demek çok doğru olmaz ama artık çocuklarımız dik temel yazı öğrenmeye başlayacaklar. Üçüncü sınıftan itibaren ise 8 saatlik Türkçe derslerinde 2 saatlik el yazısı eğitimi alacaklar." diye konuştu.

Gençoğlu, eğitimde el yazısı yerine dik temel yazının öğretilmesine, öğretmenler ve velilerden gelen şikayetlerle liseye geçen öğrencilerin yazılarında yaptıkları incelemeler sonucunda karar verildiğini aktararak, şunları belirtti:

"Bu konuda uzun ve kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bu asla bir gecede verilen bir karar değildir. Çocuklarımızın çok daha kolay okuma yazma öğreneceğini düşünüyoruz. Üçüncü sınıftan itibaren de el yazısı öğrenecekler. Ortaokula geçtiklerindeyse hangi yazı türünü kullanmak istediklerini, kendi tercihlerine bırakacağız. Bu çalışma, el yazısı seçiminde demokratikleşme olarak kabul edilmelidir."

Yazının çocuğun içine doğduğu kültürle de ilgili bir konu olduğunu ifade eden Gençoğlu, "Çocukların ailelerinden de gördükleri yazıyla karşılaşmaları gerekiyordu. Ne yazık ki şu anda Türk toplumunun kullandığı yazı el yazısı değil. Çocuklarımız hem çevrelerinde bu tarz yazıyla karşılaşmıyorlardı hem de aileler çocuklarına yardımcı olurken bu konuda başarılı olamıyorlardı. Bu nedenle çocuklarımız artık dik temel yazıyı kullanacaklar." dedi.

- Okul öncesi eğitim

Gençoğlu, hükümetin orta vadeli planları arasında okul öncesi eğitimde 2019 yılına kadar yüzde 100 okullaşma hedefi bulunduğuna da değindi.

Gaziantep'in 630 binin üzerinde öğrencisi, 25 binin üzerinde öğretmeni ve 350 bin misafiriyle bütün zorluklara rağmen eğitimde oldukça iyi bir durumda olduğunu belirten Gençoğlu, kentin okul öncesi eğitimde özellikle 5 yaşta yüzde 69 okullaşma oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu aktardı.

Gençoğlu, Suriyeli öğrencilerin de sürecin içesinde olduğunu gördüğünü belirterek, "Suriyeli misafir öğrencilerimizin de buralarda hızlı bir şekilde Türkçe öğreniyorlar ve uyum gösterme kabiliyetlerinin üst düzeyde olduğunu gözlemledim. Sosyolojik bir gerçeklik olarak bu çocukların ailelerinin de ülkeye uyumu noktasında mesafeler kat edileceğine inanıyorum." sözlerine yer verdi.

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