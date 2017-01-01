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Bodrum'dan Yunanistan'a katamaran feribot seferleri başladı

11 Nisan 2017 Salı, 11:09
Bodrum'dan Yunanistan'a katamaran feribot seferleri başladı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası ve Bodrum'a karşılıklı yolcu getirecek katamaran tipi feribot, sezonun ilk seferini İsrailli turistlerle yaptı.

Bodrum-Yunanistan arası sefer yapacak 440 yolcu kapasiteli 32 metrelik "Akçakoca" isimli katamaran tipi feribot, Bodrum Gemi Yanaşma iskelesine getirildi.

İsraillilerin ağırlıkta olduğu turistler, sabah saatlerinde Bodrum'un Paşatarlası mevkisindeki Gemi Yanaşma İskelesi'nde hazır bekletildi. Gümrük işlemlerinin ardından feribota yürüyen turistler, Bodrum manzarasında fotoğraf çektirdi.

Yeşil Marmaris Hattı Satış ve Pazarlama Müdürü Sertaç Erarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum-İstanköy katamaran seferlerinin başladığını söyledi. Katamaranın Bodrum'dan 200 yolcuyla hareket ettiğini kaydeden Erarslan, "200 turistle hareket ediyoruz. İnşallah bu sayının giderek artmasını umuyoruz. Bu yıl 24 Haziran itibarıyla da Bodrum-Rodos seferlerimiz başlayacaktır." dedi.

Erarslan, hem ilçede yaşayan hem de yabancı uyruklu misafirlerin bu turlardan yararlanabileceğini anlattı. Rodos seferlerinin önceki yıllarda yapıldığını, ancak teknelerin bu kadar hızlı olmadığını vurgulayan Erarslan, şöyle devam etti:

"Rodos Adası daha uzun sürüyordu. Biz bu yıl bu yolculuğu hızlı teknelerle yapacağız. Rahat ve konforlu bir ulaşım olacak. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na da 20 dakika sürüyor. 28 Nisan'dan itibaren her gün karşılıklı seferler olacak. Bugün Bodrum'da bulunan İsrailli turistleri gönderdik. Avrupalı turistleri de taşıyacağız. Şu anda günübirlik seferler yapılıyor."

Erarslan, 440 yolcu kapasiteli katamaran tipi yolcu feribotunun her gün karşılıklı dolu gidip gelmesini sağlamayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

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