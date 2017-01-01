Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski polis memuru, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Malatya'da gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Şanlıurfa 1. Sulh Ceza Mahkemesince aranan bir şüpheli de Malatya'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.