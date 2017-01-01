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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

11 Nisan 2017 Salı, 11:49
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Geldiğimiz nokta itibariyle 2016'da Türkiye 2.9 oranında bütün beklentilerin üzerinde büyüme başarısını gösterdi." dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 5 trambüsün hizmete girme törenine katıldı.

Daha sonra Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu üyeleriyle bir otelde görüşen Tüfenkci, Türkiye'nin 2016'da zor bir yıl geçirdiğini belirtti.

Ülkenin hain darbe girişimleriyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Tüfenkci, milletin desteğiyle hem demokrasiyi hem ekonomiyi kurtardıklarını vurguladı.

Ekonomideki sıkıntıları gidermek adına hükümetin almış olduğu tedbir ve teşviklerle milletin sıkıntı yaşamamasını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Geldiğimiz nokta itibariyle 2016'da Türkiye 2.9 oranında bütün beklentilerin üzerinde büyüme başarısını gösterdi. Akabinde baktığımızda Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birisi olarak ilan ettiğimiz emlak, inşaat sektörü de hem büyüme potansiyeli hem ticareti hem de emlak sayısına baktığımızda geçtiğimiz yıl müthiş rekorlara imza attı. 2017'de de bu güçlü çıkış inşallah devam edecek. Biz almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle bu piyasanın canlanması, ayakta durması ve daha ileri gitmesi noktasında 2017 yılı içerisinde de devam edecek."

Yapılacak halk oylamasının hatırlatan Tüfenkci, bu oylamanın emlakçıları da yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin markasının büyümesini istediklerini dile getiren Tüfenkci, "Türkiye istikrarı, huzuru ve barışı yakalarsa yabancıların da ilgisi artar, ticarette gelişir, piyasada gelişir. Ama siz Türkiye'nin markasını aşağı doğru çekerseniz o piyasa da çöker, oradaki emlak sektörü de çöker." diye konuştu.

Mevcut sistemin değişmesini istediklerini ancak bunu istemeyenlerin de olabileceğini kaydeden Tüfenkci, bu düşünceye saygı duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin değerini yükseltmeleri gerektiğini ve bununla birlikte 80 milyonun hep beraber kazanacağını anlatan Bakan Tüfenkci, konuşması şöyle sürdürdü:

"Birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimize sahip çıkarak, şu veya bu kamplara ayırmadan ki bu kampanyalar bile bizi kamplara ayırıyorsa bu kampanyaların hiç bir anlamı yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber biz uzlaşma kültürünü ve birlik beraberliği öne çıkartarak Türkiye'nin marka değerini yükseltmek istiyoruz."

Siyasetin nefret dilini geliştirmek için yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Tüfenkci, kendilerinin kardeşliği, sevgiyi, barışı, birliği sağlamak adına siyaseti yaptıklarını söyledi.

İnsanların mutluluğu ve huzuru için siyaset yapılması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, "Evet de çıksa, hayır da çıksa Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmelidir. 'Evet' diyen kardeşlerimizde 'hayır' diyen kardeşlerimizde Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı ve bu ülkenin geleceği için tercihlerde bulunuyorlar. 'Hayır' diyenler 'bu sistem devam etmeli' diyebilirler. Memnun olabilirler ama biz bu sistemden memnun değiliz, değişmesini istiyoruz. Hızlanmak istiyoruz. Dünyayla rekabet edebilmek istiyoruz. Eğer bu sistem 15 yıldır emlakçılık piyasasını bile değiştiremiyorsa, artık değişsin." diye konuştu.

Öncelikle ikinci el otomotiv piyasası için yapılan düzenlemenin hazır olduğunu ve referandumdan sonra hayata geçireceklerini belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Şu an çalıştığımız ikinci el emlak piyasası. Onunla birlikte sizinle ilgili mesleğinize kimlik kazandıracak şartlarını, birliklerinizi, odalaşmanızı sağlayacak sizinle ilgili bir yasayı da çalışıyoruz. Bunu da yaparken sizin de görüşlerinizi alarak yapıyoruz. İyi bir yasayı çıkarmaya çalışacağız. Başarır mıyız? Sizler destek verirseniz başarırız."

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