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GÜNCELLEME - Polisten kaçarken aracıyla ırmağa düşen sürücü kayboldu

11 Nisan 2017 Salı, 11:57
GÜNCELLEME - Polisten kaçarken aracıyla ırmağa düşen sürücü kayboldu

AMASYA (AA) - Amasya'da kaza yaptıktan sonra polisten kaçarken otomobiliyle ırmağa düşerek kaybolan sürücünün bulunması için çalışma yapılıyor.

Sürücüsü Kaya D. olduğu belirtilen otomobil, gece saatlerinde kent merkezinde park halindeki araçlara çarptı. Bu kişinin polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışması sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler otomobilin peşine düştü.

Kaçışı sırasında polis aracına çarpan ve bir polisin yaralanmasına neden olan sürücü, Hacılar Meydanı mevkisinde yoldan çıkarak Yeşilırmak Nehri'ne yuvarlandı. Sürücü, daha sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye personelinden oluşan 30 kişilik ekip, kaybolan sürücüyü arama çalışması başlattı. Ekipler, havanın aydınlanmasının ardından otomobili nehirden çıkardı ancak Kaya D'ye ulaşamadı.

Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik alanda nehrin her iki tarafında şüphelendikleri bölgelerde dalış yaparak ve tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyor.

Amasya AFAD Müdürü Sinan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinden bu yana ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kaybolan kişi bulunana kadar aramaya devam edeceklerini söyledi.


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