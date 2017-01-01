Fındıkta külleme hastalığında zira mücadele uyarısı

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GİRESUN (AA) - Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Angın, fındık üreticilerinin, bahçelerinde 15 Nisan tarihinden itibaren külleme hastalığına karşı zirai mücadeleye başlamaları gerektiğini bildirdi.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, fındık bahçelerinde son yıllarda yoğun zarara neden olan küllemeye karşı ilaçlı mücadelenin, hastalık belirtilerinin ilk kez görüldüğü bahçelerde hemen, daha önceki yıllarda gözlenen bahçelerde ise meyve (çotanak) bağlama döneminde başlaması gerektiğini belirtti.

Giresun'da hemen hemen tüm bahçelerde daha önceki yıllarda hastalığın görüldüğünü, bu nedenle de belirtiler beklenmeden koruyucu olarak zirai mücadeleye başlanması gerektiğine işaret eden Angın, "İl müdürlüğümüzce yapılan arazi çalışmalarında bitkinin gelişimi ve meteorolojik şartlar dikkate alındığında, Giresun'da külleme hastalığına karşı ilaçlı mücadeleye 15 Nisan'dan itibaren başlanılması uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Hastalık belirtisi görülmeyen bahçelerde birinci ilaçlama aşamasında koruyucu bitki koruma ürünü olarak "Kükürt 800 g/l" kullanılmasını tavsiye eden Angın, şunları kaydetti:

"İkinci ilaçlamada ve hastalığın görülmeye başladığı bahçelerde ise diğer ruhsatlı bitki koruma ürünlerinden birinin kullanılması gerekmektedir. Mücadelede tavsiye edilmeyen ilaçların kullanılmaması, bitki koruma ürünü etiketindeki doz tavsiyelerine mutlaka uyulması ve herhangi bir kimyasal maddenin ilaçla kesinlikle karıştırılmaması gerekmektedir. Kullanılacak bitki koruma ürünleri, il müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş bitki koruma ürünleri satış bayisinden alınarak, bitki koruma ürünleri uygulama belgesine sahip kişiler tarafından uygulanmalıdır."

üreticilerin, zirai mücadele yapılacak bahçelerde arıları ilaçlama sahaları dışına çıkarmaları gerektiğini belirten Angın, yine insan ve hayvan sağlığı bakımından ilaçlama yapılan bölgelerde 14 gün süreyle hayvan otlatılmaması ve bu bölgelerdeki ağaçların meyvelerinin yenilmemesi uyarısında bulundu.