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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'da Musevilerin Hamursuz Bayramı kutlamaları

11 Nisan 2017 Salı, 12:39

HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ile farklı dinlerin temsilcileri, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla havrayı ziyaret etti.

Ata, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın binlerce yıllık geçmişi bulunduğunu, tarih boyunca da birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Kentte yüzyıllardır farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin bir arada dostça yaşadığına işaret eden Ata, şöyle devam etti:

"Musevi kardeşlerimizin bugün Hamursuz Bayramı'nı kutluyoruz. Bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Buradaki tablo çok güzel, hep beraber bu bayramı kutlamamız toplumumuz için verilmesi gereken en güzel mesajlardan birisi. Biz burada geçmişte nasıl ki yüzlerce, binlerce yıl bir çatı altında barış, huzur, dostluk çerçevesinde yaşadıysak bundan sonra da aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bu kardeşliğin asla bozulmamasını diliyorum."

AK Parti Hatay Milletvekili Yeşildal da Hatay'ın birlik ve beraberlik konusunda adeta bir anıt olduğunu, kentte bunun güçlenmesini dilediğini vurguladı.

Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da Hamursuz Bayramı'nın, İbrani kavminin Mısır'da Musa Peygamber önderliğinde Firavun'un zulmünden, esaretten özgürlüğe kaçışı sırasında unu suyla yoğurup yemeleri anısına kutlandığını anlattı.

Geçmişte atalarının çekmiş olduğu ızdırabı anmak için Hamursuz Bayramı'nı kutladıklarını belirten Cenudioğlu, bayram dolayısıyla bir hafta mayalanmamış ekmek yediklerini söyledi.

Diğer din temsilcilerinin de tebrik ve dualarının ardından gelen misafirlere mayalanmamış ekmek ikram edildi.

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