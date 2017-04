Bakanı Özlü, emniyet mensuplarıyla bir araya geldi

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de polis memurlarıyla bir araya geldi.

Yenikent Polis Karakolunda düzenlenen kahvaltıya katılan Bakan Özlü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla memurları tebrik etti.

Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, polislerin çok önemli bir görev icra ettiğini belirterek, "İnsanların can güvenliği her şeyden önce gelir. İnsan hayatının risk altında olduğu ülkelere bakınca, bunun ne kadar büyük değer olduğunu anlamak daha kolaydır. Bazı insanlar, ülkelerini terk ederek başka ülkelere gidiyorlar. Bizler biliyoruz ki, o ülkelerde petrol kuyuları, tarihi yapılar var. Artık insanlar bu manevi miraslarını, topraklarını, vatanlarını, can ve mal güvenliği olmadığı, hayatları riskte olduğu için terk ediyorlar." diye konuştu.

Her şeyin başında can güvenliği geldiğini ifade eden Özlü, polislerin, bu görevi yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarına dikkati çekti.

Bakan Özlü, kahvaltının ardından kent merkezine geçerek, esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Özlü'ye, bir tuhafiyeci, "Artık mazot kuyruğu, yağ kuyruğu yok, her şey bol. 'Evet'te de kuyruk yok, götürüyor evelallah." şeklinde seslendi.

Bakan Özlü de Düzce'de gördüğü tablodan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.