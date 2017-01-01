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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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"Yüksekova'da şeytan taşlama değil hizmet dönemindeyiz"

11 Nisan 2017 Salı, 12:54
"Yüksekova'da şeytan taşlama değil hizmet dönemindeyiz"

HAKKARİ (AA) - Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, ilçedeki kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İpek Yolu Caddesi'ndeki bir kafede düzenlenen programda konuşan Kaşıkçı, ilçede içme suyu çalışmalarına başlamak için gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kanalizasyon sistemi çalışmalarının da 4 firma tarafından yürütüleceğini belirten Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"Devasa bir kanalizasyon sistemi yapıyoruz. Projenin ihale süreçleri bitti. Önümüzdeki hafta başlayacaklar. Artık caddelerde, sokaklarda yağmur ve kar suları rastgele gitmeyecek. Nerede çukur buldu, oraya dolmayacak. Ayrı bir yağmur suyu hattımız olacak. 2018'de suyun bir yerlerde birikmesiyle uğraşmayacağız."

Kaşıkçı, atık su arıtma tesisiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, atık suların artık derelere rastgele gitmeyeceğini aktardı.

Bu konuda hazırlanan projenin son aşamaya geldiğini ifade eden Kaşıkçı, "Yetişirse bu yıl, yetişmezse önümüzdeki yıl atık su arıtmasıyla ilgili işlemimizi tamamlamış olacağız. Mevcut nüfusun 2-3 katına hitap edecek bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yaklaşık 60 kilometrelik şehir hattında asfalt çalışması yapılacağını anlatan Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Altyapı tamamlandığında caddelerimiz de tertemiz olacak. Eski spor salonunun olduğu yerde yeni bir spor kompleksi dizayn edeceğiz. Sınırları içerisinde tek organize sanayi olmayan yerimiz Hakkari'dir. Bütün illerimizde ya da ilçelerimiz de organize sanayi var. Önümüzdeki süreçte mutlaka organize sanayi tamamlamamız lazım. Artık Yüksekova'da şeytan taşlama dönemi değil hizmet yapma dönemindeyiz."

Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı.

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