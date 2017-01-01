Yeşilgiresun Belediyespor'da kötü gidişat sürüyor

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'a 87-77 mağlup olan Yeşilgiresun Belediyespor, son 10 maçta 8. yenilgisini aldı.

Ligin ilk devresini 7 galibiyetle 8. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar için ikinci devre yaşanan kötü süreç, dün Darüşşafaka Doğuş karşısında da devam etti.

İkinci devrede Yeşilgiresun Belediyespor, oynadığı 10 maçtan sadece ikisini kazanabildi. Karadeniz ekibi, son 10 maçta Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve son olarak da Darüşşafaka Doğuş'a mağlup oldu.



Giresun temsilcisi, ligin 17. haftasında konuk ettiği Trabzonspor Medical Park ve 21. haftada da Muratbey Uşak karşısında parkeden galip ayrıldı.





- Güneş: "Kötü süreci atlatmak için çareler arıyoruz"





Kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü gidişatı bir türlü önleyemediklerini söyledi.

Rakipleri karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen istedikleri sonuçları bir türlü alamadıklarını vurgulayan Güneş, "İlk devredeki istikrarlı ve başarılı sonuçları ikinci yarıya yansıtamadık. Rakiplerimiz karşısında iyi mücadele etmemize rağmen bir türlü bunu sonuçlara yansıtamadık. Kötü süreci atlatmak için çareler arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin 26. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü Galatasaray Odeabank'ı konuk edeceklerini anımsatan Sertaç Güneş, şöyle konuştu:

"Rakibimizi mağlup ederek, ligdeki kötü gidişata son vermek istiyoruz. Bu maçı ligde yeni bir sayfa açma karşılaşması olarak görüyoruz. Taraftarımızın da desteğini alıp güçlü rakibimizi yenerek, çıkışa geçeceğimize inancımız tam."



