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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Rusya ile charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil"

11 Nisan 2017 Salı, 13:28

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Rus basınında çıkan, Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerini durdurabileceğine ilişkin iddialarla ilgili, "Rusya ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok. Aksine, uçak krizinden sonra daha iyi durumdayız. Charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil." dedi.

Milletvekili Enç, Antalya'nın Kemer ilçesinde beş yıldızlı bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Enç, Rus basınında çıkan, Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerini durdurabileceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi.

Enç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bu konuyla ilgili telefonla görüştüğünü ifade ederek, "Rusya ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok. Aksine, uçak krizinden sonra daha iyi durumdayız. Charter seferlerinin durdurulması söz konusu değil." dedi.

- Kemer'de denizcilik fakültesi kurulacak

Kemer'de gelecek yıl denizcilik fakültesi açacaklarının müjdesini de veren Enç, Kemer Turizm Eğitim Merkezi (TUREM) binasını fakülteye dönüştüreceklerini anlattı. Fakülte ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müsteşarlığı ile görüştüklerini kaydeden Enç, bakanlığın fakültenin Akdeniz Üniversitesi bünyesine verilmesini onayladığını söyledi.

Enç, ilçede Kemer Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği kurduklarını da ifade ederek, "Amacımız öncelikle denizcilik fakültesine işlev kazandırmak. Bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştük ve çok ılımlı yaklaştı. 640 kilometrelik sahil şeridinde denizcilik fakültesinin en çok yakışacağı yer Kemer. Kemer, büyüme noktasında desteklenmesi gereken bir yer. Kemer'e 5 bin öğrenci kazandırırsak bu avantaj olacak." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesinden yetkililerin ilçeye gelerek TUREM'de incelemelerde bulunduklarını anlatan Enç, binanın tadilattan geçirileceğini kaydetti. Enç, ilçede bulunan Kındılçeşme Günübirlik Kamp Alanı için de mahkeme sürecinin devam ettiğini, kamp alanı içerisindeki bungalovların yıkılarak Kemer'e kazandırılması konusunda çalışacağını sözlerine ekledi.

Basın toplantısına, Enç'in yanı sıra, AK Parti Kemer İlçe Teşkilatı Başkanı Halit Çilengir, AK Parti Kemer Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Bulut ve partililer katıldı.



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