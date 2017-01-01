CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse:

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KÜTAHYA (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Biz güçlü parlamenter sistemle yönetilmek istiyoruz. Parlamentomuzun güçlü olmasını istiyoruz. O nedenle yollardayız." dedi.

Köse, CHP Kütahya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geleceğine yönelik endişeleri olduğunu her yerde anlatmaya çalıştıklarını söyledi. 16 Nisan'da içinde kadının, çocuğun, halkın olmadığı bir anayasa değişikliği teklifinin oylanacağını savunan Köse, şöyle konuştu:

"Buna rıza mı göstereceğiz? Bizim 140 yıllık geçmişimizden ne şikayetimiz vardı da bu şekildeki bir anaya değişikliği paketini önümüze sürdüler? Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleridir. Yeni bir anayasa yazabilirdik. İçinde halkların, özgürlüklerin, demokrasinin olduğu ve tüm renklerimizin içinde olduğu yeni bir anayasa yazabilirdik. Ama buna izin vermediler. Getirdikleri sisteme rıza mı göstereceğiz? Kesinlikle hayır. Biz güçlü parlamenter sistemle yönetilmek istiyoruz. Parlamentomuzun güçlü olmasını istiyoruz. O nedenle yollardayız. Üzerimize düşeni yapmak durumundayız."

Köse, halkın sağduyusuna güvendiklerini ve bu nedenle de başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Getirilmek istenen sistem hak ve özgürlüklerimizin tek bir kişiye teslim edileceği bir sistemdir. Derdimiz ne ki hak ve özgürlüklerimizi tek bir kişiye teslim edelim ve 'Gel bizi yönet' diyelim. Bu değişiklikle cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin hepsini üzerine almakta ve kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir. Bu değişiklik geçerse parlamento vitrinden ibaret kalacaktır ve parlamentonun söz hakkı olmayacaktır. Bütün bunlara razı mı gelelim, bu ülkede yaşayan halk bunlara rıza mı göstersin?"