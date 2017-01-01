11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'deki FETÖ/PDY operasyonu

11 Nisan 2017 Salı, 13:34

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığında görevli 3 astsubay çavuş tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığında görev yapan ve FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan gözaltına alınan jandarma astsubay çavuşlar E.K, H.K.O. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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