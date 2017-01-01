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"Kalp sağlığı için tuzu az tüketin"

11 Nisan 2017 Salı, 13:41

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal, aşırı tuz kullanımının hipertansiyona neden olduğunu, hipertansiyonun da birçok organa zarar verdiğini belirterek, tuz tüketiminin azaltılmasını önerdi.

Topsakal, yazılı açıklamasında, kalp damar hastalıklarının hem dünyada hem de Türkiye'de sık görüldüğünü vurguladı.

Kalp damar hastalığı denildiğinde akla kalbin geldiğini fakat damar olan her bölgede bu hastalığın görülebileceğini ifade eden Topsakal, şunları kaydetti:

"Örneğin, beyni, böbrekleri, kol ve bacakları, kalbi besleyen damarların hastalığı, bütün bunlara kalp damar hastalığı diyoruz. Kalbimizi korumak için kalp damar hastalığı yapan faktörlerden uzak durmalıyız. Bunların başında sigara geliyor. Kalbimizi korumak için sigaradan uzak durmalıyız. Daha sonra kan basıncının yükselmemesi yani hipertansiyon hastası olmamak için tuzdan uzak durmalıyız. İnsanlarımız normalde yedikleri yemekleri tuzsuz yediklerini söylüyor. Halbuki ülkemizde ve bölgemizde tuz tüketim oranı çok yüksek. Örneğin ev salçası kullanan kişiler salçanın bozulmaması için çok fazla tuz atıyorlar. Dolayısıyla salçalı bir yemek hiç tuz atmadan bile tuzlu oluyor. Tuz kullanımının artması hipertansiyona neden olur. Hipertansiyon ise başta kalp olmak üzere böbrek, beyin gibi birçok organa zarar verir. Bundan dolayı kalbimizi korumak için tuzu az tüketmeye özen göstermeliyiz."

- "Günde en az yarım saat tempolu yürüyün"

Topsakal, kalp damar hastalıklarından korunmak için hareketli bir yaşam tarzına sahip olunması gerektiğine de dikkati çekti.

Günde en az yarım saat tempolu yürüyüşü öneren Topsakal, şöyle devam etti:

"Gün içerisinde temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi egzersiz de yapmalıyız. Çünkü egzersiz sadece kalbin değil, bütün organların dostudur. Sonrasında beslenmemize dikkat etmeliyiz. Şimdi yaz geliyor. Herkes mangallarını alıp mesire alanlarına gidecek. Tabii ki mangal tüketeceğiz fakat her şeyi dengeli şekilde tüketmeliyiz. İhtiyacımızdan fazla gıda almamaya özen göstermeliyiz. Aynı zamanda şeker hastası olmamak için de yediklerimize dikkat edip, egzersizlerimizi yapmamız gerekir."

Topsakal, bu yıl Kalp Haftası'nda "Kalbinizi koruyun çünkü içinde sevdikleriniz var” sloganıyla hafta boyu halkı bilgilendireceklerini kaydetti.

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